今月17日、岡山県井原市の市道で軽トラックで自転車の男性をはね、大けがを負わせたにも関わらず、現場から逃走した疑いで井原市野上町の自称会社員の男（30）がきょう（18日）逮捕されました。

【写真を見る】「自転車が倒れて人が溝に落ちている」と通報...ひき逃げの容疑で自称会社員の男（30）を逮捕 軽トラックで自転車の男性に衝突し大けがをさせ逃走か

救護することなく現場から逃走か

警察によりますと、男（30）は6月17日午後10時55分ごろ、井原市東江原町の市道で軽トラックを運転していたところ、会社員の男性（65）が乗った自転車に後ろから衝突する事故を起こし、男性に右足骨折などの大けがをさせたにも関わらず、救護することなく逃走した疑いが持たれています。

現場を通りかかった人が「自転車が倒れて人が溝に落ちている」と110番通報があり、警察はひき逃げ事件として捜査を行った結果、男の容疑を特定し逮捕したものです。男（30）にけがはありませんでした。

現場は片側1車線で見通しの良い道路でした。

警察の調べに対して男は「自転車に乗っている人とぶつかる交通事故を起こし逃げたことに間違いない」と容疑を認めています。