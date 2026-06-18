　6月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは317銘柄。東証終値比で上昇は166銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は80銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8254>　さいか屋　　　　　　318　　+69（ +27.7%）
2位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　　 33　　 +7（ +26.9%）
3位 <4840>　トライアイズ　　　　920　 +150（ +19.5%）
4位 <5803>　フジクラ　　　　　 5161　 +700（ +15.7%）
5位 <7875>　竹田ｉＰ　　　　　　969　　+90（ +10.2%）
6位 <7717>　Ｖテク　　　　　　 8310　 +530（　+6.8%）
7位 <5801>　古河電　　　　　　49500　+3140（　+6.8%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　12950　 +750（　+6.1%）
9位 <9256>　サクシード　　　　 2156　 +116（　+5.7%）
10位 <6834>　精工技研　　　　　27500　+1430（　+5.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 21.5　 -1.5（　-6.5%）
2位 <3399>　山岡家　　　　　　 3355　 -175（　-5.0%）
3位 <4378>　ＣＩＮＣ　　　　　　610　　-31（　-4.8%）
4位 <7048>　ベルトラ　　　　　　144　　 -6（　-4.0%）
5位 <2667>　イメージワン　　　143.2　 -5.8（　-3.9%）
6位 <8894>　レボリュー　　　　 25.1　 -0.9（　-3.5%）
7位 <3237>　イントランス　　　 89.2　 -2.8（　-3.0%）
8位 <6177>　アップバンク　　　 81.5　 -2.5（　-3.0%）
9位 <8107>　キムラタン　　　　　 34　　 -1（　-2.9%）
10位 <3672>　オルトＰ　　　　　 27.2　 -0.8（　-2.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 5161　 +700（ +15.7%）
2位 <5801>　古河電　　　　　　49500　+3140（　+6.8%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　12950　 +750（　+6.1%）
4位 <7202>　いすゞ　　　　　　 2250　+59.5（　+2.7%）
5位 <6302>　住友重　　　　　 5585.1 +146.1（　+2.7%）
6位 <6981>　村田製　　　　　　12030　 +285（　+2.4%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　　20270　 +410（　+2.1%）
8位 <4062>　イビデン　　　　　26110　 +395（　+1.5%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 7278.1　+89.1（　+1.2%）
10位 <7735>　スクリン　　　　　16625　 +200（　+1.2%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1280.1　-12.4（　-1.0%）
2位 <1928>　積水ハウス　　　　 3252　-24.0（　-0.7%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2990　-17.0（　-0.6%）
4位 <2768>　双日　　　　　　 5325.2　-26.8（　-0.5%）
5位 <4689>　ラインヤフー　　　410.9　 -1.8（　-0.4%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　565.7　 -2.4（　-0.4%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1222　 -4.5（　-0.4%）
8位 <9008>　京王　　　　　　　728.2　 -2.3（　-0.3%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3240　-10.0（　-0.3%）
10位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2293.1　 -6.9（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース