[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇166銘柄・下落109銘柄（東証終値比）
6月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは317銘柄。東証終値比で上昇は166銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は80銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8254> さいか屋 318 +69（ +27.7%）
2位 <2134> 北浜ＣＰ 33 +7（ +26.9%）
3位 <4840> トライアイズ 920 +150（ +19.5%）
4位 <5803> フジクラ 5161 +700（ +15.7%）
5位 <7875> 竹田ｉＰ 969 +90（ +10.2%）
6位 <7717> Ｖテク 8310 +530（ +6.8%）
7位 <5801> 古河電 49500 +3140（ +6.8%）
8位 <5802> 住友電 12950 +750（ +6.1%）
9位 <9256> サクシード 2156 +116（ +5.7%）
10位 <6834> 精工技研 27500 +1430（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 21.5 -1.5（ -6.5%）
2位 <3399> 山岡家 3355 -175（ -5.0%）
3位 <4378> ＣＩＮＣ 610 -31（ -4.8%）
4位 <7048> ベルトラ 144 -6（ -4.0%）
5位 <2667> イメージワン 143.2 -5.8（ -3.9%）
6位 <8894> レボリュー 25.1 -0.9（ -3.5%）
7位 <3237> イントランス 89.2 -2.8（ -3.0%）
8位 <6177> アップバンク 81.5 -2.5（ -3.0%）
9位 <8107> キムラタン 34 -1（ -2.9%）
10位 <3672> オルトＰ 27.2 -0.8（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 5161 +700（ +15.7%）
2位 <5801> 古河電 49500 +3140（ +6.8%）
3位 <5802> 住友電 12950 +750（ +6.1%）
4位 <7202> いすゞ 2250 +59.5（ +2.7%）
5位 <6302> 住友重 5585.1 +146.1（ +2.7%）
6位 <6981> 村田製 12030 +285（ +2.4%）
7位 <6976> 太陽誘電 20270 +410（ +2.1%）
8位 <4062> イビデン 26110 +395（ +1.5%）
9位 <9984> ＳＢＧ 7278.1 +89.1（ +1.2%）
10位 <7735> スクリン 16625 +200（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1280.1 -12.4（ -1.0%）
2位 <1928> 積水ハウス 3252 -24.0（ -0.7%）
3位 <4042> 東ソー 2990 -17.0（ -0.6%）
4位 <2768> 双日 5325.2 -26.8（ -0.5%）
5位 <4689> ラインヤフー 410.9 -1.8（ -0.4%）
6位 <4005> 住友化 565.7 -2.4（ -0.4%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1222 -4.5（ -0.4%）
8位 <9008> 京王 728.2 -2.3（ -0.3%）
9位 <6758> ソニーＧ 3240 -10.0（ -0.3%）
10位 <4661> ＯＬＣ 2293.1 -6.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8254> さいか屋 318 +69（ +27.7%）
2位 <2134> 北浜ＣＰ 33 +7（ +26.9%）
3位 <4840> トライアイズ 920 +150（ +19.5%）
4位 <5803> フジクラ 5161 +700（ +15.7%）
5位 <7875> 竹田ｉＰ 969 +90（ +10.2%）
6位 <7717> Ｖテク 8310 +530（ +6.8%）
7位 <5801> 古河電 49500 +3140（ +6.8%）
8位 <5802> 住友電 12950 +750（ +6.1%）
9位 <9256> サクシード 2156 +116（ +5.7%）
10位 <6834> 精工技研 27500 +1430（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 21.5 -1.5（ -6.5%）
2位 <3399> 山岡家 3355 -175（ -5.0%）
3位 <4378> ＣＩＮＣ 610 -31（ -4.8%）
4位 <7048> ベルトラ 144 -6（ -4.0%）
5位 <2667> イメージワン 143.2 -5.8（ -3.9%）
6位 <8894> レボリュー 25.1 -0.9（ -3.5%）
7位 <3237> イントランス 89.2 -2.8（ -3.0%）
8位 <6177> アップバンク 81.5 -2.5（ -3.0%）
9位 <8107> キムラタン 34 -1（ -2.9%）
10位 <3672> オルトＰ 27.2 -0.8（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 5161 +700（ +15.7%）
2位 <5801> 古河電 49500 +3140（ +6.8%）
3位 <5802> 住友電 12950 +750（ +6.1%）
4位 <7202> いすゞ 2250 +59.5（ +2.7%）
5位 <6302> 住友重 5585.1 +146.1（ +2.7%）
6位 <6981> 村田製 12030 +285（ +2.4%）
7位 <6976> 太陽誘電 20270 +410（ +2.1%）
8位 <4062> イビデン 26110 +395（ +1.5%）
9位 <9984> ＳＢＧ 7278.1 +89.1（ +1.2%）
10位 <7735> スクリン 16625 +200（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1280.1 -12.4（ -1.0%）
2位 <1928> 積水ハウス 3252 -24.0（ -0.7%）
3位 <4042> 東ソー 2990 -17.0（ -0.6%）
4位 <2768> 双日 5325.2 -26.8（ -0.5%）
5位 <4689> ラインヤフー 410.9 -1.8（ -0.4%）
6位 <4005> 住友化 565.7 -2.4（ -0.4%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1222 -4.5（ -0.4%）
8位 <9008> 京王 728.2 -2.3（ -0.3%）
9位 <6758> ソニーＧ 3240 -10.0（ -0.3%）
10位 <4661> ＯＬＣ 2293.1 -6.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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