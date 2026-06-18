プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級王者の晝田瑞希（30＝三迫）が18日、都内の日本ボクシングコミッション（JBC）本部事務局で会見し、7度目の防衛成功を報告した。

5月24日、エジプト・ギザで同級10位の挑戦者挑戦者マイ・ソリマン（28＝オーストラリア）に3―0判定勝ち。WBA＆WBC＆IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ）らが参戦した大型興行でプロデビューから11連勝（2K0）を飾り「自分でも驚くような経験だったが、無事にエジプトでリングとWBOのベルトを守って帰ってくることができた。一生忘れられない経験になった」と胸を張った。

現地では困難の連続だった。屋外のリングだったため、砂嵐が巻き上がる中で試合を行った。また対戦相手のソリマンが同地出身だったこともあり、晝田は王者ながらブーイングを浴びたという。「試合前の公式行事ではみんな優しくて味方だと思っていたのに“ひどーい”と思った。叫んでやり返しました」と“アウェーの洗礼”には動じなかったと言うが、試合には少なからず影響はあったようだ。

KO狙いで挑んだ一戦では大差完勝も、ダウンを奪えず“不完全燃焼”。「悔しい。自分に自信がないせいで一歩踏み込めなかった」と本音も漏らした。昨年5月の防衛戦で大差判定勝ちし、米老舗専門誌「ザ・リング」の同級認定チャンピオンベルトを日本女子で初めて獲得。今年1月には同誌の25年度女子年間最優秀選手に選出されたこともあり、重圧とも戦っていたことを明かす。「リング興行に出る上で、いいパフォーマンスしないといけないという思いもあり、中々練習通りにいかなかった。心の余裕や気持ちのつくり方を普段から意識したい」と課題も口にした。

それでもうれしい出来事もあった。試合終には元ミドル級世界王者のゲンナジー・ゴロフキン氏（カザフスタン）から絶賛の言葉を受けたという。「本当にいい試合だったとロフキンが凄い褒めてくれて。なんてスマートなんだ、一生懸命頑張りなさいと褒めてくれた。中々ない機会」と興奮気味に振り返る。また「ザ・リング」を買収したサウジアラビア総合娯楽庁長官トゥルキ・アラルシク氏からはグータッチを求められ「世間が少しずつ私に興味を持ってくれていると思った。少しずつステップアップできているということ」と頬を緩めた。

今後は他団体王者との統一戦のほか、女子フライ級の世界4団体統一王者ガブリエラ・フンドラ（24＝米国）とのビッグマッチなども期待される。次戦について所属ジムの三迫貴志会長は「まだ最終決定には至っていない」と白紙を強調。晝田自身も「どうなるか分からない。いつも何も分からない状態で進んでいる」と苦笑しながら「より強くなって、ベルトを守り続けることは最低限。でもやっぱり統一戦がしたい。誰でもいいので年内にできたら最高」と他団体王者にアピールしていた。