太平洋戦争のターニングポイントとなった「ミッドウェイ海戦」。その最大の敗因として語られがちなのが「暗号解読」である。

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当時、アメリカ軍の暗号解読班は凄まじい執念で日本の作戦を丸裸にしていった。一方の日本海軍はといえば、情報分析の専門家はおらず、山本五十六が重用した先任参謀・黒島亀人は「ふんどし一丁で瞑想」するばかりで重要な情報を機動部隊に伝達しなかった……。

いったいなぜこのような差が生じたのか。ここでは、大木毅氏による『ミッドウェイ海戦』（文春新書）の一部を抜粋し、日米の明暗を分けた差に迫る。

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変人ロシュフォート

ミッドウェイ海戦で論議が集中している点といえば、やはり何よりも暗号解読の問題でしょう。実は、日本の海軍暗号は、珊瑚海海戦の時点でかなり解読されておりました。

当時、アメリカで暗号解読をやっていた組織は二つあって、ひとつがワシントンにあった海軍通信部通信保全科（OP-20-G）、通称「ネガト」（NEGAT）。もうひとつがハワイの太平洋艦隊司令部にあった戦闘情報班、通称「ハイポ」（HYPO）です。このハイポ、とくに太平洋艦隊の情報主任参謀エドウィン・レイトン中佐と班長のジョセフ・ロシュフォート中佐の2人が暗号解読に大きく貢献しました。



エドウィン・レイトン中佐

2011年にロシュフォートの伝記（Elliot Carlson, Joe Rochefort’s War: The Odyssey of the Codebreaker Who Outwitted Yamamoto at Midway, Annapolis, MD., 2011）が出版されましたが、それによると、かなりの変人だったようです。軍服の上に真っ赤なスモーキングジャケットを羽織って、スリッパをつっかけて歩き回る。机の上には傍受記録が山のように積みあがっている。そして1日20時間から22時間も働く。

ハイポは窓のない地下室にあって、「地下牢」と呼ばれていたそうですが、今ならさしずめブラック企業ですね（笑）。

暗号の分析には当時最先端のIBMのコンピュータが導入されていました。とはいえコンピュータの黎明期ですから、まだパンチカード式です。傍受した電報1本につき75枚から多い時には200枚ものパンチカードが作成されましたが、それを整理するのは人間ですから、大変な作業です。あるスタッフの回想では、「私がやったことといえばパンチだけ。座り込んで6時間ぶっ続けでパンチ。小休止して水か何かを飲んだら戻ってきて、またパンチ」（前掲Joe Rochefort’s War）というありさまです。

この時、ハイポは大幅な増員をしています。真珠湾攻撃で大破着底した戦艦カリフォルニアの軍楽隊全員が転属してきたからです。災い転じて福となすではありませんが、彼らの活躍が日本の暗号を破ります。

ハイポの副局長で暗号解読主任だったトーマス・ダイヤーなどは2日も3日も寝ないで働いて、ついにはベンゼドリンという覚醒剤の一種を使って眠気を覚ましていたといいます。

こうしたとんでもない努力を重ねて、ミッドウェイ作戦の概要を把握したのです。

ただし、この問題を考えるときに重要なのは、アメリカ側がMI作戦計画そのものを入手したわけではないことです。彼らは、傍受した無線の断片的な情報をつなぎあわせ、分析し、ミッドウェイ作戦の全容、時期や作戦海面、参加兵力までも、ほぼ完全につきとめるという偉業をやってのけた。

近年、日本でもインテリジェンスということがかまびすしくいわれるようになっております。しかし、この例からもわかる通りで、インテリジェンスの核心は、情報収集ではなく、情報分析にあるのだということを強調しておきたいですね。

連合艦隊には情報参謀がいない

一方、日本の連合艦隊にはそもそもレイトンのような情報参謀がいませんでした。通信参謀がそれらしきことをやりますが、情報分析の専門家を置いていないのです。我々はよく黒島先任参謀とか渡辺戦務参謀などと呼びますが、これも正式なものではなく、辞令には単に「連合艦隊参謀を命ず」とあるだけです。それを司令部の中で、「航空参謀」とか「航海参謀」などと役割を割り振っているだけですが、いずれにせよ情報参謀というのはいません。

それぐらい、日本海軍は情報を軽視していました。

暗号は一定の期間が過ぎたら、新しいものに更新しなければ、いずれ解読されてしまいます。日本海軍も昭和17年の4月1日と5月1日に暗号書の更新を予定していました。しかし、南方作戦の成功で戦線が急拡大したため、暗号書の配布、回収が困難になったという理由で、更新は5月28日まで延期されます。これは怠慢としかいいようがありません。

ハイポがわざとミッドウェイ島の基地から「海水濾過装置の故障で飲料水不足」という電文を送信したところ、日本側は暗号で「AFは真水不足」と軍令部に送信した。それで、AFがミッドウェイ島を示すことが分かったというのは有名な話ですが、これは5月19日ごろのこととされています。予定通り暗号書を更新していれば、ミッドウェイ作戦の詳細までつかまれることはなかったのです。

ところが、情報を軽視するわりには、「無線封止」にはかなり神経質でした。戦闘に入ったら、電波を出さない。自分の位置を知られるのを恐れてのことです。しかし、そのために、たとえば連合艦隊に重要な情報が入っても、機動部隊に無線で伝えることができなくなってしまいました。ミッドウェイ海戦では、海戦の前日、連合艦隊旗艦、戦艦大和の敵信班（敵の無線を傍受します）が、ミッドウェイ島付近に敵空母がいるらしい呼び出し符号を傍受します。しかし、無線封止中ですからこのことを機動部隊に伝えませんでした。どうせ赤城でも傍受しているだろうというのですが、戦艦の通信設備と空母のものとでは天と地ほどの差があります。空母は飛行機が発着艦する関係で、マストをそう高くできない、つまりアンテナを高いところにつけられませんから、どうしても通信能力が下がります。結局、赤城はこの通信を傍受しておらず、敵空母はいないという前提で決戦海面に突入してゆくのです。

黒島亀人の闇

米空母出現の可能性を機動部隊に伝えなかったのは、山本五十六のお気に入りである連合艦隊先任参謀の黒島亀人の判断とされています。出撃前に山本が、今回の作戦は敵空母を誘い出して撃滅することが目的だから、ミッドウェイ基地攻撃部隊が出撃した後、残った攻撃機は艦船攻撃用の魚雷や爆弾を装備するようにと指示したにもかかわらず、それを命令に書き込まなかったのも黒島です。ミッドウェイ敗戦後、草鹿や源田に「なぜ半数を雷装で待機させなかったのか」とかみついたとされますが、それを徹底しなかったのは彼でしょう。

また、『戦史叢書』を編纂した防衛庁防衛研修所戦史室／戦史部（当時）の質問に対して、黒島はなんと、山本の真意がわからなかったなどと答えています。先に述べた山本のパーソナリティからすれば、そういうこともあり得るでしょうが、作戦を起案する参謀としては許されないことであり、不可解というほかありません。

黒島は、旗艦の居室にふんどし一丁でこもって香を焚き、瞑想して作戦を考えたといわれますが、その奇行も連合艦隊参謀になってからのこと、おそらくは日露戦争の秋山真之を気取って、変人ぶりを衒ったのだろうと、私は考えています。実際、それ以前の配置にあっては、特段のエピソードは伝わっておりません。

戦後、黒島は連合艦隊参謀長だった宇垣纒の遺族を訪ね、日記「戦藻録」を借り出します。東京裁判で証言を求められているのでそのために使うとのことでした。しかし、黒島がそのころに東京裁判に出廷した事実はなく、しかも日記の一部は「電車の網棚に忘れてなくした」と返却されませんでした。黒島は、他でも自分にとって不都合な記録の湮滅（いんめつ）をはかっています。彼が隠したかったことは何だったのでしょうか。

レイトンと山本五十六の因縁

さて、暗号解読の立役者となったレイトン、彼は日本語をマスターした専門家です。日本駐在も二回経験している。その二度目の日本勤務、駐日米大使館付海軍武官補に任じられた際に、海軍次官だった山本五十六と親交を結んでいます。いっしょに歌舞伎座に行ったり、ブリッジをしたりした仲だそうです。

二人の因縁については、興味深いエピソードがあります。山本が前線視察のため、ラバウルから飛行機でブーゲンビル島のブインへ来ることを、無線傍受と暗号解読によって知ったアメリカ軍は、はたしてその乗機を襲撃し、彼を亡きものとすべきかについて、検討しました。暗殺という手段の是非を問うたのではありません。山本を殺害したとして、後任にもっと優秀な人物が来るようでは、かえってマイナスになるのではないかと考えたのです。

このとき、議論に加わったレイトンは、日本海軍には山口多聞がいて、ひょっとしたら山本よりも優秀かもしれない、だが、彼はミッドウェイで死んだから、心置きなくやれと答えたといいます。

アメリカは戦前からこうやって日本の有能な将校のことを調べ上げていたのです。情報にはシギント（通信傍受による諜報）、ヒューミント（人間による諜報）、オシント（公開情報による諜報）の三つがあるといわれますが、どれをとっても日本は遅れていたと判断せざるをえません。

油断また油断

ただし、ミッドウェイ海戦の敗因の第一は、やはり戦力の分散であって、暗号解読で決まったわけではありません。暗号が読まれていたから負けたと強調するのは、敗因の本質を覆い隠すことになりましょう。

また、真珠湾攻撃と違って、海軍はミッドウェイ作戦の機密を本気で守ろうとしていたのかどうか。おおいに疑問です。

ミッドウェイ海戦に駆逐艦嵐の水雷長として参加し、最後に赤城に魚雷を打ち込んで処分した元海軍少佐の谷川（たにかわ）清澄さんが、「しかも出撃前に呉の街を軍服で歩いていますと、『海軍さん、今度はミッドウェーだそうですね。頑張ってください』と声を掛けられるんです。ミッドウェー攻略は軍事機密のはずなのに、これにはぞっとしました」（「空母「赤城」に打ち込んだ二発の魚雷」、『文藝春秋』2012年9月号、前掲『文春ムック』）

と回想しています。

また、占領後に展開する予定だった航空隊の司令部が、横須賀郵便局宛に「6月中旬以降当隊宛の郵便物は『ミッドウェー』に送られたし」と平文で打電したといいますから、機密はだだ漏れです。海軍士官たちが通う料亭に呼ばれた芸者まで、今度はミッドウェイねと言いだしたという話まであります。

また、空母の士官室にはミッドウェイ島を占領した後に必要となるであろう物資が山積みにされていたともいいます。アルコール類も大量に積まれて、ほとんど物見遊山に出かけるようだったと。真珠湾攻撃の時は不要なものは極力陸に上げられた、とくに可燃物は艦外に運び出されたといいますから、真剣さがまるで違います。

油断また油断。

こうして、弛緩しきった空気のなか、連合艦隊はミッドウェイ作戦にのぞむことになるのです。

〈「あと5分あれば勝てた」は真っ赤な嘘だった…!? “ミッドウェイ海戦”の定説《運命の5分間》を打ち砕いた“とある女性作家”の恐るべき執念に迫る〉へ続く

（大木 毅）