〈「ふんどし一丁で香を焚いて瞑想して作戦を考えた」山本五十六のお気に入りだった“変人参謀”がミッドウェイ海戦で犯した“重大なミス”とは《日本海軍の致命的欠陥》〉から続く

「あと5分あれば、こちらの攻撃隊が発進して米空母を撃破していたのに……」。

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ミッドウェイ海戦について、淵田美津雄や源田実ら旧海軍の元将校たちが語り継いできた「運命の5分間」という運命の分かれ道。しかし現在、この言い訳は誤りであったことが定説になっている。

神話を打ち砕いたのは、作家の澤地久枝氏。彼女はどのようにして従来の見方を覆したのか。大木毅氏の著書『ミッドウェイ海戦』（文春新書）の一部を抜粋し、紹介する。



旧海軍司令部壕の司令室（沖縄） ©AFLO

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雷装から爆装へ

友永から第二撃の要請があった直後より、南雲機動部隊はミッドウェイ島の基地から出撃したアメリカの基地航空隊、B17四発重爆撃機「空の要塞」やTBF雷撃機、B26双発爆撃機などの波状攻撃を受けます。しかし、ミッドウェイの基地航空隊は戦闘機をミッドウェイ基地の防衛に回し、攻撃隊に掩護を付けなかったため、南雲機動部隊の上空直掩機の迎撃で、つぎつぎと撃ち落とされます。機動部隊の物的被害はなし。ところが、攻撃してきたのは基地航空隊で、空母から来たものではないと判断した源田航空甲参謀は、心おきなく地上を叩けるとばかりに、機動部隊に残っていた機体を兵装転換し、第二次ミッドウェイ攻撃を実施すべきだと、南雲司令長官に強く進言しました。南雲も、これに同意し、午前7時15分、兵装を艦船攻撃用から陸上攻撃用に転換せよとの命令が下達されます。

インド洋作戦のところで述べた通り、この兵装転換というのが非常に困難な作業でした。飛行機の下にもぐって、航空魚雷や対艦船用爆弾を輸送車に下ろします。本当は、それを下段甲板の弾薬庫にしまわなければいけないのですが、このときは、そんなひまはないということで傍らに放置されてしまいました。それから陸上攻撃用の新しい爆弾を運んできて、懸吊索（けんちょうさく）でそろそろと持ち上げて、機体に取り付ける、これを狭い格納庫内で（ミッドウェイ海戦では、一部飛行甲板上でも行われたようです）、1機あたり3人でやります。航空魚雷や大型の陸用爆弾は800キロあります。しかも、日本海軍の悪いところで、魚雷や爆弾の種類ごとに取り付け金具もばらばらで、統一されていない。

加えて、ミッドウェイ海戦前に、整備の担当者も人事異動の大波をくらっています。不慣れな新人を交えての作業は、さらに時間がかかったことでしょう。そして、一番大きいのが、これを戦闘中にやらなくてはならなかったことです。ミッドウェイの米基地航空隊の攻撃を受けているさなかですから、艦は爆弾や魚雷を避けるために右に左に舵を切り、大きく揺れます。

また、上空直掩の戦闘機も、ローテーションを組んで、着艦させては発艦させ、常に一定の機数を滞空させておく必要があります。しかし、艦上機を発艦させるには、艦首を「風に立てる」、つまり、風上に向かって空母を高速で走らせ、合成風力を得なければなりません。この運動によっても、兵装転換作業は妨げられます。そう簡単に対艦攻撃の準備ができるような状況ではありませんでした。

利根四号機からの報告

どうも上が油断すれば、下はもっとゆるむというか、現場も緊張感を欠いていたようです。重巡洋艦筑摩では対潜哨戒機を先に出したため、索敵機の射出が遅延しました。重巡洋艦利根ではカタパルトの故障で、発進が30分も遅れました。わずか7機で、さなきだに散漫な索敵網であるのに、その形成がうまくいかない。

しかも、さまざまな錯誤が生じました。まず、「筑摩一号機」、筑摩から発進した水上偵察機が、まさに米機動部隊の上空を通過していながら、雲上にいたために、これを見逃すという失態を演じます。しかも、米艦上機と遭遇しているのに、それを報告しませんでした。ついで、「利根四号機」、利根の出した索敵機が、ついに米空母を発見するのですが、実際に向かっている方位と、地球の磁場の影響を受けて偏差が生じるコンパスの方位との修正を誤り、本当の位置とはかけ離れたデータを打電してしまいます。

さりながら、この「利根四号機」が、午前7時半ごろに打った「敵らしきもの十隻見ゆ」という電信が、米機動部隊に関する第一報となりました。これを受けて、南雲機動部隊の司令部はてんやわんやの大騒ぎとなります。それはそうでしょう。「本日敵機動部隊出撃の算なし」と判断して、兵装転換にかかったばかりのところに、米艦隊が出現したのです。しかも、「敵らしきもの」というのもよくわかりません。はたして、空母なのかどうなのか。

そこで、いったん兵装転換を中止することとし、また、利根四号機に敵の艦種を知らせよとの指示が出されます。

拙速を尊ばなかった南雲機動部隊

結論からいうと、「利根四号機」が発見したのは、まぎれもなく米機動部隊でした。ただし、先に触れたように位置の報告が誤っており、これが機動部隊の判断を誤らせます。つまり、南雲や草鹿、源田らが信じたよりも、米空母はもっと近くにいたのです。

ともあれ、何度かの「利根四号機」とのやり取りの結果、米空母が存在していることは確実になりました。そこで、陸上攻撃に向けた兵装転換をやめ、空母に残っている機体の兵装を魚雷と対艦船用爆弾に戻せとの指示が出されます。ところが、この作業中に、折悪しく、ミッドウェイ第一次攻撃を終えた友永隊が帰ってきました。ここで急遽第二次攻撃隊を発艦させれば、友永隊は着艦できず、燃料切れで不時着水ということになりかねない。そのため、第一次攻撃隊の収容が優先されることになり、午前9時ごろには、ほぼ全機が着艦しました。

この間、第二航空戦隊司令官の山口多聞は、兵装転換などしないで陸用爆弾のままでよいからすぐに攻撃隊を出すべきである、沈められなくても飛行甲板を破壊するだけで米空母は使用不能になると、二度にわたって機動部隊司令部に意見具申をしています。しかし、南雲はその進言を採用せず、第一次攻撃隊の収容をすることとしました。

その理由として、陸用爆弾では敵に命中しても致命的な損害を与えることができないこと、さらに空母に残っている戦闘機を上空直掩に使ってしまったため、第二次攻撃隊の護衛に戦闘機をつけてやれないということが挙げられています。ミッドウェイ基地から来た米攻撃隊が戦闘機を伴っていなかったため、零戦につぎつぎと撃墜されたのを見ていた南雲司令部は、やはり掩護をつけてやらなくてはならないと思ったのでしょう。源田の予想では、米空母を発進した攻撃隊が襲来するまでにあと1時間はあるはずでした。魚雷や対艦船用爆弾を抱いた艦爆、艦攻に護衛戦闘機をつけて、フルスペックの攻撃隊でいくという案が採用されました。

南雲司令長官も草鹿参謀長も、そして源田航空甲参謀も、兵は拙速を尊ぶということを軽んじたのです。

米空母攻撃隊来襲

しかし、すでに指摘した通りで、米機動部隊はもう南雲艦隊に接近しておりましたから、予想外に早く、空母の攻撃隊の空襲がはじまります。

友永隊の収容が終わった直後、午前9時20分ごろに、まずホーネットを発艦した雷撃隊が攻撃を開始しました。アメリカ側の攻撃は、戦爆連合編隊を組んでいなかったり、あるいは雲にまぎれて日本艦隊を発見できなかった隊もあったりで、五月雨式になります。そこへ零戦の迎撃を受けたわけですから、最初は惨憺たるありさまになりました。

盲腸の手術をしたばかりで飛行機に乗れなかった淵田美津雄は、赤城飛行長の増田正吾中佐と発着艦指揮所で、「おもしろいもんですな」と言いながら、空中戦のようすを見ていたといいます（前掲『ミッドウェー海戦 第二部』）。

実際、ホーネットとエンタープライズの攻撃隊は、ばたばたと落とされていきました。全滅し、生き残ったのは隊長ただ一人となった雷撃隊もあります。午前10時10分ごろから攻撃にかかったヨークタウンの雷撃隊も同様で、大損害を出しながら、命中魚雷は1本もない。

しかしながら、こうして犠牲になった雷撃隊は、結果的におとりの役割を果たすことになりました。南雲部隊の上空直掩機は、彼らを追いかけているうちに低空に引き寄せられてしまい、高空の警戒はないも同然となってしまったのです。各艦艇の見張員も水平線上に注意を集中し、高空にはほとんど眼を向けておりませんでした。

米軍にとっては、ミッドウェイ海戦最大の幸運といえるかもしれません。

まさにこのとき、アメリカの急降下爆撃機群、クラレンス・マクラスキー少佐率いるエンタープライズ艦爆隊とマクスウェル・レスリー少佐指揮のヨークタウン艦爆隊が、南雲機動部隊の上空に到達したのです。

「運命の5分間」はなかった

攻撃を受けた瞬間のことを、淵田美津雄はこのように回想しております。

「赤城では、全機出発位置に並んで、発動機はすでに起動している。母艦は風に立ちはじめた。あと五分で攻撃隊全機の発進は終わる。

ああ運命のこの五分！〔中略〕

午前七時二十四分〔日本時間〕。

艦橋から『発艦はじめ』の号令が、伝声管で伝えられた。飛行長は白旗を振った。

飛行甲板の先頭に並べてあった戦闘機の第一機が、ブーッと飛び上がった。

その瞬間であった。突如、『急降下！』

と見張員が叫んだ。

私は振り仰いだ。真っ黒な急降下爆撃機が三機、赤城に向かって逆落としに、突っ込んできた」（淵田／奥宮『ミッドウェー』）。

なかなかの名調子です。この記述が、ながらく「運命の5分間」として伝えられてきました。ミッドウェイ海戦を語る上での定番となったわけですね。淵田、奥宮だけでなく、草鹿龍之介も源田実も、あと5分間あれば、4隻の空母から飛び立った日本の攻撃隊が米機動部隊を撃破していたであろうにと、死児の齢を数えるがごとく、あと少しで勝てたのだと嘆き節を歌いましたが──。

澤地久枝さんの偉業

ところが、これが真っ赤な嘘で、マクラスキー隊が急降下してきたとき、兵装転換はまるで進んでおらず、攻撃機の発進には程遠かったというのが現在の定説です。

この「運命の5分間」をめぐる論議にとどめを刺したのは、作家の澤地久枝さんでした。

澤地さんはミッドウェイ海戦の日米の戦死者3418人全員を突き止め、どこでどういう形で亡くなったのかを調べ上げるという偉業を成しとげました。当時としては最新のコンピュータを駆使し、10年がかりで調査したのです。下世話な話になりますが、取材費やコンピュータに使ったお金が、当時で4000万円を超えたといいますから、澤地さんの真実への執念については驚くほかありません。その成果は、『滄海よ眠れ』（全6巻、毎日新聞社、1984〜85年）、『記録 ミッドウェー海戦』（文藝春秋、1986年）などの労作に結実しています。

澤地さんは、その過程で、ご自分が入手された機動部隊の戦闘詳報と『戦史叢書』の『ミッドウェー海戦』、淵田・奥宮の『ミッドウェー』を比較検討し、あと5分あれば、攻撃隊が発艦できたということはあり得ないと断じました。また、今述べたような綿密な調査から、日本側では搭乗員よりも整備兵の死亡率のほうがずっと高く、しかも、戦死の場所も格納庫内が多いことに着目し、それは彼らがまだ格納庫内にいて兵装転換の途中だったからではないかと推測されたのです。

おそらく赤城から飛び立った一機の戦闘機というのは、ローテーションで上がった上空直掩機であり、飛行甲板の上に準備ができた攻撃隊が並んでいたことはあり得ない。

この澤地さんの問題提起に、「運命の5分間」を唱えていた元海軍軍人たちは猛反発しました。『ミッドウェー』の共著者の一人、奥宮正武さんなども、その急先鋒でした。

身も蓋もない言い分

昭和59（1984）年に、中央公論社が出していた『歴史と人物』という雑誌の増刊『証言・太平洋戦争』が、ミッドウェイ海戦の特集を組んだときに、旧海軍士官6人と澤地さんで、「徹底討論 “運命の五分間”はなかった」という座談会が催されました。司会は歴史家の秦郁彦さんでした。澤地さんにしてみれば、敵中にただ一人斬り込んだかたちで、たいした度胸だったと思います。このあと、旧海軍軍人の親睦団体である水交会も、同様の公開討論会を開き、澤地さんはそこでも議論しております。こちらのほうは、私もフロアで拝聴していたのですが、澤地さんが臆することなく持論を述べられているのを、感心して見ていた記憶があります。

さて、この座談会には、「運命の5分間」を広めた張本人である『ミッドウェー』の共著者、奥宮正武さんも出席していました。遠慮会釈なく異義を唱える澤地さんに、奥宮さんはかなりイライラしたようで、あまり論理的ではないことを洩らしています。

澤地 繰返しますが、兵装転換問題が命取りになった、といままで言われてきた定説は崩れるわけですね。

奥宮 そうも思いませんがね（笑）。戦闘中には、冷静な時にはちょっと考えられないことが起るものなんです

奥宮さんは、澤地さんが疑問を抱いた『戦史叢書』シリーズの『ミッドウェー海戦』についても、「公刊戦史といっても間違ったところ、正確でないところがいっぱいあるんですよ。これは資料だが、戦史じゃないと私は思っています」と、身も蓋もないことを述べている。

とどのつまり、奥宮さんの「メイキング」が白日のもとにさらされたのだといっても問題ないかと思います。その後、アメリカの研究者によって、開戦当日の南雲機動部隊の航空機運用、何時何分にどの空母がどういう機種を何機発艦させているかというようなことが綿密に検証されたこともあって（Jonathan B. Parshall/Anthony P. Tully, Shattered Sword, Dulles, VA., 2005）、「運命の5分間」はなかった、攻撃隊の発艦準備はできていなかったというのが定説になっていると考えてよいでしょう。

（大木 毅）