俳優トム・ホランド（30）が「エスクァイア」誌のインタビューで、女優ゼンデイヤ（29）との結婚を公式に認めた。AIで生成されたニセの結婚式写真がネット上で拡散し、招待されなかったと思い込んだトムの祖母への対応がきっかけとなった。他にも同様の誤解をした家族がいたか聞かれたトムは「いや、彼らは全員そこにいたから」と答え、挙式したことを認めた。



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式の詳細については「それだけしか言えないよ」と口を閉ざしたが、2人の関係については「この業界にはとてもストレスの多い状況がある。試練に耐える揺るぎない関係があることはうれしい。お互いにしか分からない方法でサポートし合えるし、この生活がどんなものか理解できるのはお互いだけだからね。それは本当に贅沢なことだと思う」とコメント。「他の誰かとはそんな関係は持てないよ。自分にとって、本当の人を見つけた。彼女は親友で、彼女といる時が人生で一番幸せ。これほど支えられて安心したことは、一度もないよ」と新妻への思いも明かした。



2人は10年前に「スパイダーマン：ホームカミング」(2017年)の撮影現場で出会った。シリーズ最新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」(7月31日公開)でも共演している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）