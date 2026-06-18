テレビ出演時の日本人に関する発言を謝罪

元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールト氏が、テレビ番組での発言を巡って大きな注目を集めている。

オランダ紙「テレグラフ」は、ファン・デル・ファールト氏が公共放送「NOS」の番組内で行った日本人に関する自身の発言を謝罪し、「本当に後悔している」と深い反省の意を示したと報じた。

発端となったのは、北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ代表対日本代表の分析での出来事だった。失点シーンにおけるDFミッキー・ファン・デ・フェンの守備対応を分析していた際、ファン・デル・ファールト氏はファン・デ・フェンがマークしていた相手を完全に見失っていた点に言及。その際に「日本人はみんな似ているからね。彼もそう思ったのかもしれない」と言葉を口にした。

ファン・デル・ファールト氏は自身の発言が問題を引き起こす可能性にすぐ気づき、番組内では「もちろん冗談だよ。もう何も言えないね」と釈明した。しかし、この発言を国際的なメディアが一斉に取り上げたことで大きな騒動に発展し、公式な声明を出す事態へと追い込まれた。

ファン・デル・ファールト氏は声明の中で「私の言葉を不快に感じた人々がいることは理解できる」としたうえで、「本当に後悔している」と謝罪。さらに「私の発言で人々を傷つけてしまったのであれば、お詫び申し上げます。決して意図したことではありません。寄せられた反応を非常に真摯に受け止めており、私の言葉が異なる解釈をされ得ることも理解しています」と綴っている。

自身の意図について、ファン・デル・ファールト氏は「私の発言に人種差別的、あるいは差別的な意図は一切なかったことを強調したい」と言及。「この説明によって、私の意図と言葉の文脈がより明確になることを願っています」と釈明を締めくくっている。（FOOTBALL ZONE編集部）