京都府南丹市の山林で11歳の安達結希さんが殺害され、山林に遺棄された事件。養父である安達優季（ゆうき）容疑者（37）が殺人と死体遺棄の疑いで起訴された。 現場にはメディアが集結し、ワイドショーでは犯人の逮捕前から連日特集が組まれていた。事件に関連するネット記事は軒並みPVが増え、週刊誌も売れたというこの事件は、数多ある他の事件と何が違ったのだろうか。



約1カ月に渡って、この事件の取材競争に身を投じた週刊文春記者の村岡正浩が、「現場で起きていたこと」を語った。





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【画像】京都男児殺害事件の安達優季容疑者

「週刊朝日」、「週刊新潮」、「週刊文春」と媒体を変えながら、15年近く週刊誌記者を続けてきた私は、全国で起きるさまざまな事件を取材してきた。北は北海道から南は沖縄まで、文字通り日本列島を縦断し、その週に起きた事件を1週間かけて取材し、記事を書いていく。

とはいえ、テレビや新聞で既に報じられていることをなぞっても意味がない。いかに独自の話が取れるか。そこが週刊誌の勝負所だ。

関係者への張り込みや直撃はもちろん、重要人物を他社に接触させないために囲い込んだこともある。それが週刊誌の事件取材なのだ。

事件取材の現在

事件が起きるたびにマスコミが勢揃いし、取材競争が激化。現場はペンペン草も生えないほどに荒らされ、ほとぼりが冷めると一斉に去っていく。過剰とも思える取材合戦はメディアスクラムを生み、世間の批判にも晒されてきた。



安達結希くん

ところが、近年こうした取材現場は変わりつつある。マスコミが事件に人を割かなくなってきたのだ。

なにせ事件取材は金がかかる。地方で事件が起きれば、現場までの交通費や宿泊費に加え、関係者を探して夜の街で散財しなければならないこともざらにある。テレビ、新聞、雑誌の体力が落ちる中、一時はウェブ媒体がその穴を埋めたが、広告単価の下落に伴いPV収入も急降下。現場取材をするウェブ媒体もほぼなくなり、安易なコタツ記事ばかりが量産されているのが現実だ。

事件発生直後、電車や飛行機を乗り継ぎ、やっとの思いで現場に到着しても、地元紙の影すらなく、たった一人で現場を訪ね歩く――そんなことも珍しくなくなった。

だが、京都府南丹市で起きた「11歳男児行方不明事件」は違っていた。3月23日に結希（ゆき）くんが失踪して以来、報道が続き、その量は日を追うごとに増えていった。まるで昭和や平成にタイムスリップしたかのようなメディアスクラムが連日続いたのだ。

なぜこの事件にメディアは飛びつき、人々は熱狂したのだろうか。

一番の“燃料”となったのが、逮捕までにかかった「時間」だ。

私が初めて南丹市の現場に入ったのは4月3日。結希くんが行方不明になってから既に11日が経っており、その5日前には市内の峠道からリュックが発見されていた。

この時、既に結希くんの自宅敷地前ではテレビ局と思しきワゴン車やSUVが車列をなしていた。

「警察は結希くんの父親を犯人だと見ており、近く逮捕される」

カメラマンたちが父親逮捕に備えて、自宅からの出入りを隠し撮りすることに精を出していたのだ。

ところが、この予測は外れた。

行方不明からリュック発見までが6日。その日から別の場所で靴が見つかるまでは2週間。犯人逮捕がその3日後なので、行方不明の日から数えると、実に逮捕まで23日間も要していることになる。

「謎」が次々と浮上

この膠着状態が、人々の好奇心に火をつけていった。日に日に報道陣の数は増えていき、当初は在阪メディアの記者ばかりだった現場は、いつの間にか東京から来た顔見知りの記者たちが闊歩するようになっていく。そして、その間に各メディアは大量の記事を出稿。それが新たな燃料となっていった。

東京から来た写真週刊誌の記者は、溜め息交じりにこう言っていた。

「この事件はとにかく“数字”を持っていて、編集部から『なんでもいいから記事を出してくれ』って言われているんです」

実際、地域住民の話だけで構成された中味の薄い記事ですら、「Yahoo!」にアップされると即座に無数のコメントがつく。地元紙の京都新聞は、通常は記事にすることのない、捜査幹部との一問一答まで自社サイトで有料配信。思わず私も購入してしまった。

私が「週刊文春」で書いた記事も燃料として消費されていた。

〈京都・小6男児行方不明「リュックの謎」と「台湾新婚旅行」〉

そう題した記事がネット上に配信されたのは4月8日の正午。父親が結希くんと血の繋がりがないこと、新婚旅行に出かける予定があったこと等に触れ、記事の終盤に事件の核心とも言える証言を記載した。

「家でゴタゴタがあって休みます」

結希くんが行方不明になった日の朝、父親が職場にこう言って突然休んだという事実を、2ページで淡々と伝えたのだ。

この短い記事は爆発的に売れた。

「すごい勢いで電子版のCV（有料購読者数）が伸びており、紙の雑誌も普段より2万部近く増えている。次号は更にページ数を割いて、大特集を組みたいと思っています」

編集長からそう伝えられ、嬉しくないわけがない。だが、その分プレッシャーも大きくのしかかった。

現場では「何でもいいからとにかく記事を出せ」という空気が充満し、在阪テレビ局が誤報を打つなど混乱が始まっていた。

そして、この「時間」が次々に「謎」を浮上させていく。

※本記事の全文（8000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（村岡正浩「京都男児殺害事件 現場記者が書けなかったこと」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・SNSに流れた無数のデマ

・情報番組やワイドショーの変遷

・結希くんの母の肉声

（村岡 正浩／文藝春秋 2026年7月号）