千鳥ノブ「誰も言わないから言いますけど…」“憧れの大先輩”に訴え「顔はむくみ、首は細くなってきてます」

千鳥ノブ「誰も言わないから言いますけど…」“憧れの大先輩”に訴え「顔はむくみ、首は細くなってきてます」