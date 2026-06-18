千鳥ノブ「誰も言わないから言いますけど…」“憧れの大先輩”に訴え「顔はむくみ、首は細くなってきてます」
16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に玉袋筋太郎が出演。その姿にノブが「誰も言わないから言いますけど」とツッコんだ。
【写真】「誰も言わないからもう言いますけど…」千鳥”憧れの大先輩”
今回は、強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に繰り出す「おかわり相席」。以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎が、熊本県八代市で相席旅を行った。
“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜びの千鳥だったが、熊本に前乗りし、楽しい夜を過ごした玉袋はオープニングから二日酔い。」「頭痛え」と言いながら、2リットルのペットボトルの水をあおり「肝臓を水で洗っているという」と迷言を披露する。
そこで「ちょっと待てぃ」とボタンを押した千鳥。ノブは「筋兄に誰も言わないからもう言いますけど、顔は酒でむくみ、首は細くなってきてます。筋兄、危ないです」と指摘。画面越しから玉袋に訴えた。さらに「僕は言っときます、危ないです！ちょっと（酒を）減らしましょう」と呼び掛けていた。
なお、TVerで見逃し配信中。24日0時17分終了予定。
【写真】「誰も言わないからもう言いますけど…」千鳥”憧れの大先輩”
今回は、強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に繰り出す「おかわり相席」。以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎が、熊本県八代市で相席旅を行った。
“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜びの千鳥だったが、熊本に前乗りし、楽しい夜を過ごした玉袋はオープニングから二日酔い。」「頭痛え」と言いながら、2リットルのペットボトルの水をあおり「肝臓を水で洗っているという」と迷言を披露する。
そこで「ちょっと待てぃ」とボタンを押した千鳥。ノブは「筋兄に誰も言わないからもう言いますけど、顔は酒でむくみ、首は細くなってきてます。筋兄、危ないです」と指摘。画面越しから玉袋に訴えた。さらに「僕は言っときます、危ないです！ちょっと（酒を）減らしましょう」と呼び掛けていた。
なお、TVerで見逃し配信中。24日0時17分終了予定。