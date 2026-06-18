タレントの磯野貴理子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新し、田植えの様子を写真と動画で公開した。

実家は江戸時代から続く農家で、自身も栃木市の「きり田んぼ」で米作りをしている。13日の投稿で「今日も田植えの準備です！ 代かき、田ならし」とトラクターを運転する動画などを披露していたが、この日は「きり田んぼ 田植えしました」と田植機を操るショットや動画を投稿した。

「今年は＜栃木の星＞というお米をつくります 粒が大きく、冷めても美味しいお米」と説明し、「隅っこは手植えで」と田んぼに入って苗を植える姿もアップ。

前回の投稿では「溜め池にいたカイツブリ」が卵を温めている様子についても明かしていたが、「雛が2羽かえっていました！」と可愛いひな鳥の写真も公開している。

フォロワーからは「貴理子さん！田植え機まで乗りこなしてますね 凄いです」「田植え!!腰痛めるから、気をつけて下さい!!頑張って下さいね」「貴理子さんがつくったお米、食べたいです」「代掻きから田植えまで機械を使ってカッコイイです」「尊敬しますとてもカッコいいです」「美味しいお米が出来るといいですね」などのコメントが届いた。