女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。近年の学校行事について持論を述べた。

50代のリスナーからの投稿で「この前しのぶさんが今どきの運動会について話していましたが、私も今どきの競争を避ける運動会に違和感を覚えています」との意見が寄せられた。

「しのぶさんが言っていたように、私も綱引きや徒競走など、いろいろな競技でその競技が得意な子が輝くのはいいことだと思います。もし運動会で輝けなくても、各科目や行事などを通して、どの子でも輝くときがあり、たとえ子供でもお互いを認め、尊敬しあえます。運動会で勝てばうれしい、負ければ悔しいという感情を学ぶことは、人間として生きて行くなかで、大切な学びだと思います。勝ち負けをつけるなんて、と大人が変な気を使わなくても、子供は一晩寝ればそんなことは忘れて、翌日にはみんな仲良くなります」とも記されていた。

大竹は「凄い、きちんと理路整然にって言うの？きちんと私の言いたいことを言ってくれてありがとうございます」と感謝。「本当ですよね。運動会で輝く子がいて、学芸会で輝く子がいて。国語の時間に輝く子がいて。他の科目ができなくても、英語が凄くできる子がいたりとか。いろんな子がいていいのにね」と強調した。

「何か学芸会でも主役が交代するんですよねえ。例えば白雪姫をやるんだったら、白雪姫がここからここまでが何々ちゃん、ここからここまでは何々ちゃんって」と同じ役を何人かで交代することがあるとも続け、「本当におかしいなあって思いますね」と明言した。

「何かさ、つまんない。つまんないんですよ。もっといろんな子がいていいなって思うんですよね」と力を込めた。