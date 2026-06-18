19日は北・東日本はにわか雨に注意、西から天気は下り坂へ。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■北日本や東日本は日差し届く 急な雨には注意を

19日（金）は北日本や東日本は日差しの届く所が多くなるでしょう。関東も梅雨の晴れ間で洗濯チャンスとなりそうです。前日に続いて大気の状態はやや不安定で、午前中は北日本を中心に急な雨や雷雨があるでしょう。午後は東日本の内陸や山沿いでも雨雲が発達しやすく、天気が急変する恐れがあります。夜は平野部にも雨雲が流れ込んでくる恐れがあるため、帰宅の時間帯は空模様の変化にご注意ください。お出かけには念のため折りたたみの傘があると良いでしょう。

■西から天気は下り坂 九州では激しい雨も

梅雨前線は九州を北上する予想で、西から天気は下り坂となるでしょう。九州南部は朝から本降りの雨で、午後は九州北部も広い範囲で雨が降るでしょう。雨脚が強まり雷を伴って激しい雨が降る時間もありそうです。夜は四国や中国地方でも雨の降り出す所がある見込みです。沖縄は梅雨前線の南側に入るため、青空が広がるでしょう。梅雨明けしたかのような強い日差しが照りつけるため、紫外線は極めて強い予想です。暑さ対策に加えて紫外線対策も万全に行いましょう。

■関東も暑さ復活 湿度が高くムシムシした暑さに

19日（金）は東日本や西日本で厳しい暑さになりそうです。東京都心の最高気温は31℃の予想で、今月1日以来、18日ぶりの真夏日が予想されています。大阪は31℃、名古屋は33℃まで上がる予想で、湿度も高く不快な蒸し暑さとなりそうです。北日本や北陸は前日より下がる所があるものの、25℃以上の夏日になる所が多くなるでしょう。食中毒などにもご注意ください。

【19日(金)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（-5 7月上旬）仙台 24℃（-1 6月下旬）新潟 26℃（-3 6月下旬）東京 31℃（+5 真夏並み）★18日ぶりの真夏日名古屋 33℃（+2 真夏並み）大阪 31℃（+2 7月上旬）★6日ぶりの真夏日福岡 27℃（-4 6月中旬）