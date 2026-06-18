犬に『ハウス』を教えるときのタブー行為5つ

ハウスが苦手になる一番の原因は、「怖い場所」「罰を受ける場所」として記憶されてしまうことです。まずは避けるべきNG行動を押さえておくと、遠回りせずに済みます。

1.叱るためにハウスへ入れる

イタズラの罰としてハウスへ入れると、犬は「ハウス＝嫌なことが起きる場所」と学習してしまいます。

そうなると、ハウスを見ただけで逃げるようになることがあります。ハウスは決して罰の道具にしないことが、成功の大前提です。

2.無理やり押し込む・追い込んで入れる

なかなか入らないからと体を押し込もうとすると、恐怖心がさらに強まります。一度怖い経験をすると、次からの抵抗はより激しくなり、逆効果になることも。

「入らないなら入らせない」くらいの余裕が、実は近道になります。

3.いきなり長時間閉め込む

入れた直後に扉を閉めて長く待たせると、犬はパニックに陥りやすいです。最初は「入る→すぐ出る」の繰り返しから始め、少しずつ中にいる時間を延ばしていきましょう。

4.中が不快な状態のまま使う

床が滑る、通気が悪い、騒がしい場所に置いてあるなど、居心地が悪い状態では犬は入りたがりません。「ここにいると落ち着く」と感じられる寝床として整えることが大前提です。

5.飼い主の気分でルールを変える

今日は入れて、明日は入れないといったルールのブレは、犬を混乱させます。ハウスの合図と使い方を一定に保つことで、犬はずっと覚えやすくなります。

簡単に覚えさせるためのトレーニング方法

ハウスを早く覚えさせるコツは、「入りたくなる仕組み」を作ることです。焦らず段階を踏むほど、定着が早くなります。

ステップ1：ハウスの近くにおやつを置く

まずは入口の手前におやつを置き、近づけたら褒めます。警戒しなくなってきたら、少しずつ奥へ置く位置を移動させていきましょう。

ステップ2：入った瞬間にごほうびを渡す

前足だけでも入れたら合格です。入れた瞬間にすぐ褒めておやつを渡しましょう。「入る＝いいことが起きる」をひたすら繰り返すのがポイントです。

ステップ3：中で落ち着く練習をする

入ったらおやつを数粒ゆっくり渡して、中にいる時間を少しずつ延ばしていきます。知育トイや噛むおやつをハウスの中で渡すのも、効果的な方法です。

ステップ4：扉を一瞬だけ閉めてすぐ開ける

最初は1秒でOKです。パニックにならなければ、2秒・5秒・10秒と少しずつ伸ばしていきましょう。「閉まっても必ず開く」という安心感を、時間をかけて積み重ねることが大切です。

ステップ5：「ハウス」の合図をつける

入る動作が安定してきたら、入る直前に「ハウス」と声をかけます。「合図→行動→ごほうび」の順番を毎回固定することで、言葉と行動が結びつきやすくなります。

まとめ

ハウスを教えるときに絶対避けたいのは、罰として使う・無理やり入れる・いきなり長時間閉め込むなど、「怖い経験」にしてしまうことです。ハウスはあくまで安全基地。「入るといいことが起きる」という流れを丁寧に作り、短時間から段階的に練習することが成功のカギです。

焦らずコツコツ積み重ねれば、多くの犬はハウスを「安心できる自分の場所」として覚えてくれるようになります。