KPOPボーイズグループ LNGSHOTが、第2回『NBA Rising Stars Invitational』にヘッドラインパフォーマーとして出演する。

（関連：森川葵咲樹、メコン、Hammer Head Shark、COX2、LNGSHOT……編集部が選ぶ「いま、出会ってほしい」音楽たち）

『NBA Rising Stars Invitational』は、アジア太平洋地域各国から男子／女子チームが参加する、NBA主催の高校生向けバスケットボールトーナメント。今年は6月23日から6月28日まで、シンガポール カラン地区のOCBC Arenaにて開催される。

LNGSHOTはイベント最終日に登場し、参加者との交流や、オフィシャルコミュニティパートナーであるKarim Family Foundationが提供するコミュニティ支援活動への参加、さらにライブパフォーマンスを披露する予定だ。

今回の出演について、LNGSHOTは「LNGSHOTというグループのコンセプトは、常に“自分自身のチャンスに挑戦すること（taking your shot）”、自分を信じること、そして周囲の期待を超えて前進することです。それは、この大会で競い合うアスリートたちに通じるものがあり、私たちが日々音楽を通じて届けようとしているメッセージでもあります。シンガポールでファンや選手の皆さんにお会いし、自信と自分らしさを持って自分自身の道を切り開いている世代を一緒に祝えることを楽しみにしています」とコメントしている。

大会は、Sport SingaporeおよびSingapore Tourism Boardとの協力のもと開催され、NBAシンガポールのイベント運営機関によって実施される。18歳以下の男子12チーム、女子12チームが参加予定で、各チームは総当たり戦で競い、その後、シングルエリミネーション方式の準決勝および決勝へと進む。すべての試合はYouTubeや各地域のメディアパートナーを通じてライブ配信される。

なお、同大会の追加チケットが現在販売中。チケットは、大会ステージごとの開会式（6月23日）、予選リーグ（6月23日～25日）、準決勝（6月26日）、決勝（6月28日）と、それぞれで個別購入することが可能だ。

＜LNGSHOT コメント＞

NBA Rising Stars Invitationalの一員となり、地域各地から集まる若いアスリートやファンの皆さんと交流できることをとても楽しみにしています。LNGSHOTというグループのコンセプトは、常に“自分自身のチャンスに挑戦すること（taking your shot）”、自分を信じること、そして周囲の期待を超えて前進することです。それは、この大会で競い合うアスリートたちに通じるものがあり、私たちが日々音楽を通じて届けようとしているメッセージでもあります。シンガポールでファンや選手の皆さんにお会いし、自信と自分らしさを持って自分自身の道を切り開いている世代を一緒に祝えることを楽しみにしています。

＜NBA アジア 成長・イノベーション担当 シニアバイスプレジデント エド・ウィンクル コメント＞

LNGSHOTをNBA Rising Stars Invitationalに迎えることは、NBAとK-POPのつながりがさらに深まっていることを示しています。両者には、エネルギー、真の自分らしさ、そして文化を越えて人々を鼓舞し、つなげる力という共通点があります。LNGSHOTとともに、バスケットボールと音楽の力で、今月シンガポールで開催されるNBA Rising Stars Invitationalに参加するアスリートやファンの皆さんへ、忘れられない体験を届けていきます。

（文＝リアルサウンド編集部）