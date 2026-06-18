声優・茅野愛衣が沖縄で満喫したグルメたち！　ギリギリまで食べ尽くします

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第46回目の今回は、沖縄で行われた『OKINAWA ANIMATION FESTIVAL 2026』に出演した際の、当日と帰路でいただいたおいしいものたち、第2弾です。

朝の珈琲とオリオンビールは欠かせません！

3軒はしごし、泡盛マイスターがいらっしゃるお店で終わったイベント当日の朝ご飯。シナモンロールと珈琲です。昨夜も珈琲（泡盛入りですが）を飲んだけど、朝の珈琲は欠かせない！ シナモンロールが焼き上がるのを待ちながらいただく珈琲は、幸せな時間。

シナモンロールとコーヒーの香りに包まれる朝、よき！です

やがて届いたシナモンがしっかり振られたシナモンロールは、ふわふわでやさしい甘さ。珈琲と相性抜群です。大きいのに空気のように胃袋に入ってしまいました。昨日もあんなに食べたのに……怖い。

店内に描かれていた壁のイラストが可愛くて思わずパシャリ

メイクさんからいただいたムーチー（月桃<さんにん>の葉で包んだお餅）。初めて食べる味！ 月桃の葉っぱの香りがクセになります。

ムーチー（月桃<さんにん>の葉で包んだお餅）

イベントも無事終わり、帰りは空港内で「いただきます」。やっぱりオリオンビールは頼んでしまいます。おつまみにはゴーヤチャンプルとイカ墨の焼きそば。どちらもよきおつまみです。特にイカ墨焼きそば。初挑戦でしたが、こちらはリピートしたい！ 口が黒くなっても食べたいひと皿です。

オリオンビールとゴーヤチャンプル

初挑戦のイカ墨の焼きそば

東京に帰るのが名残惜しくてまだ食べる！ 紫芋ソフトクリームとコーヒー。ギリギリまで食べ尽くします（笑）。

紫芋ソフトクリーム

沖縄の珈琲ブランド「35COFFEE」さん

最後にお土産に買っておいしかったものをひとつご紹介！ 空港で店員さんにおすすめされて「ちよっこアンダギー」を購入したのですが、これが大当たり！ かぼちゃとゴマが香ばしくおいしい。ネットでも購入できるようなので、また沖縄に思いを馳せたくなったら注文しちゃうかも。

「ちよっこアンダギー」

以上、飲んで食べた沖縄でした。

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

【画像】人気声優・茅野愛衣さんが沖縄でギリギリまで楽しみ尽くしたグルメたち（8枚）