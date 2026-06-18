「今シーズンで最も悪い2つだった」CY賞候補大谷翔平の“異変”を米記者指摘 6回7安打4失点で7勝目をマークも…「彼はそれに耐えながら投げ続けている」
大谷も投球中に右手を気にするそぶりを見せた(C)Getty Images
5回に4点を失う
ドジャース、大谷翔平は現地6月17日に本拠地で行われたレイズ戦に先発。6回7安打5奪三振4失点で7勝目をマークした。
4回まで無失点と好投を続けていた大谷だったが2−0とリードした5回に崩れた。
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先頭のビクター・メサに四球を与えると無死二、三塁から9番のテイラー・ウォールズに右犠飛を許して1点差に迫られると、尚も一死三塁で迎えた1番のヤンディ・ディアスに中前適時打を浴びて2-2の同点に追いつかれる。この回は5安打を浴び、4点を失い逆転された。1イニング4失点はドジャースではワーストとなった。
6回は三者凡退に抑えながら、ベンチに戻る際には右手中指から出血も見え、血をぬぐいながらの投球となった。
6回二死では代打出場も果たし、これには本拠地ファンも驚かされた。登坂日の代打は初めてのこととなった。
今回の投球内容に関して『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXに「オオタニは手の指に目立つ血まみれの水ぶくれに悩まされている」としながら、「彼はそれに耐えながら投げ続けている」と伝えた。
本人は問題ないと語っているとしながら、この日は1イニング4失点と乱調となったこともあり「彼の直近の2つの登坂は今シーズンで最も悪い2つだった」と先のパイレーツ戦の4失点とともに今後に不安を残すとした。
最近は左ひざの炎症でスタメンを外れることもあったばかり、大谷は試合後、これらのコンディションに関しても「影響するとは思ってない」「ゲームの一部」と気にするそぶりは見せないが、『Dodgers Nation』では右手中指のマメに関して1か月以上前から抱えていると伝えている。
開幕から10試合に先発当時は防御率0.74と圧巻の数字を残し注目された。直近2試合は10日のパイレーツ戦を7回途中6安打4失点、この試合も4失点となっている。ドジャースにおいて二刀流本格稼働の年となった今シーズンは、ここまで投手として12登板で防御率1.47、サイ・ヤング賞争いにも食い込んでいくと見られており、右手のマメの影響含め、今後の投球内容も注目されそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]