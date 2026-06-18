「すごいメンツだ」影山優佳、サッカー女子日本代表選手らとのプライベートショット公開「美人三姉妹」
元日向坂46で俳優の影山優佳さんは6月17日、自身のInstagramを更新。サッカー女子日本代表・長谷川唯選手、清水梨紗選手とのスリーショットを公開しました。
【写真】影山優佳、サッカー女子日本代表とのスリーショット
コメントでは、「みんな仲良しで素敵」「働きすぎに気をつけて」「素敵な3ショット」「勝利の女神さんたちですよね」「すごいメンツだ」「影ちゃん…来年の女子ワールドカップも是非お仕事で参戦して欲しいです」「美人三姉妹」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】影山優佳、サッカー女子日本代表とのスリーショット
「素敵な3ショット」影山さんは「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました 笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑」とつづり、8枚の写真を公開。長谷川選手、清水選手と3人で顔を寄せ合った自撮りショットをはじめ、3人で頬に手を添えて笑顔を見せるカットや、街を歩く自然体の姿などを披露しました。
「この可愛さは勝ち点3！」大のサッカー好きとして知られている影山さん。14日には「ワールドカップを現地で、というお仕事の夢。こんな壮大な夢を皆さんのおかげで叶えさせていただいています！」とつづり、4枚の写真を公開しました。日本代表のアウェイユニフォームを着用し、さまざまな表情を見せています。コメントでは「この可愛さは勝ち点3！」「永遠の推し 全力応援」「めっちゃユニフォーム似合ってる！」など、絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)