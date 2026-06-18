圧巻ハットのメッシが“史上最速論争”に終止符　元祖・怪物ロナウドが断言「世界中の人々が事実を認めるべき時が来た」【W杯】

メッシの華麗なるハットトリックに、往年の名手であるロナウドは惜しみない賛辞を送った(C)Getty Images

もはや感動すら覚える圧巻のパフォーマンスだった。

現地時間6月16日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、前回大会王者のアルゼンチン代表はアルジェリア代表と対戦。9分に相手の得点がVAR判定の末にオフサイドとなる判定にも救われ、3-0と快勝した。

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連覇に向けた堂々の白星スタートだ。アルゼンチンにとって何よりも欲しかった勝ち点3をもたらしたのは、栄光の10番を背負う、大エースのリオネル・メッシだ。

17分にロドリゴ・デ・パウルからの鋭い楔のパスをバイタルエリア付近で受けたメッシは、クルっとターン。少しドリブルで持ち運んでから左足による華麗なミドルシュートを叩き込んだ。

これで勢いに乗った38歳は、もう止まらない。60分にアレクシス・マクアリスターのシュートのこぼれ球を冷静に沈めると、76分にはふたたびエリア外から得意の左足で鮮やかなシュートを突き刺した。スタジアム中で「メ〜ッシ」という大声援が飛び交う異様な興奮を生むほどのハットトリックだった。

史上最多6度目のW杯参戦をしているメッシ。年齢を考えれば、今大会が彼のキャリアで最後の出場となるのは想像に難くない。それだけに人々はセレステ・イ・ブランコ（アルゼンチン代表の愛称。白と水色の意味）の偉才に大きな関心を寄せていたわけだが、周囲の期待にさらりと応えてしまうのだから、もはや脱帽するしかない。