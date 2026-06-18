「なぜ中国人は列に並ばない？」在日9年のYouTuberが明かす、中国人が行列できない切実な事情
駅や空港などで「なんで中国人は列に並ばないんだろう？」とモヤモヤした経験はありませんか？ 実はそこには、中国ならではの切実な背景があったのです。
在日9年目の人気中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、日中の「壁」を「笑い」に変える異文化理解の一冊。
今回は本書から一部を抜粋し、「中国人は列に並ばない」と言われる理由の裏側にある、独自のルールや国民性の違いに迫ります。読めば日頃のモヤモヤが「なるほど！」に変わるはずです。
【画像】中国人のNGカラー？ プレゼントに使ってはいけない色
日本人は、空港や飲食店、ATM、どこで順番待ちの列を見かけても、いつも一本の綺麗な列を作っています。
誰に指示されるわけでもなく、自然に適切な距離を保ちながらこれほど綺麗に並べるのは、世界的に見てもおそらく日本人だけ。気づいていないかもしれませんが、これも完全なる特殊能力！
中国人は一列に並ぼうとしても、いつの間にか列が分岐しちゃったり、前の人との間隔をギュウギュウに詰めちゃったり、後ろの人が荷物でグイグイ押し上げてくる、なんてことも日常茶飯事。それでも、誰も文句は言いません。
もちろん、中国人にも並ぶ気持ちはあります。でも中国はとにかく人が多すぎて、どこに並べばいいのかわかりにくいし、隙間があったら最後尾かと思って入り込んじゃう人もいるから、自分の順番は自分で必死に守り抜かなくてはいけないのです。
「前の人との距離をちゃんと空けて、お行儀よく……」なんて優雅に構えていたら、すぐに割り込まれていつまでたっても自分の順番は来ません。
中国人はそういう弱肉強食の世界で生きているということを知っておいてもらえたら嬉しいです。
では、なぜ日本人はあんなに綺麗に列に並べるのか。私が思うに、人に迷惑をかけてはいけないという意識がすごく強いからだと感じます。
もちろん中国の学校教育でも、道徳の授業で「人を尊重し、助け合いなさい」と教えられます。
ただ、中国人は身内と他人の線引きが強烈で、身内のことはめちゃくちゃ思いやるけど、赤の他人には全く関心を持たない、という究極の家族主義が根付いているんです。
この「他人への無関心」からくる行動が、日本人にとって自分勝手に映ってしまうのかもしれません。
また、中国では損得で物事を考える人が圧倒的に多いともいわれます。特に私の地元は商人の街なので、そういう傾向が強いです。
日本社会には優しさが根付いていて、優しいことを評価する文化があるけれど、中国では「優しい人は馬鹿だ」「優しくしても得なんてしないのに」って言われてしまう。
こういう文化のギャップが、お互いの理解をちょっと難しくしている気がします。
特に北京などの北方エリアで暮らす中国人は、物理的にも心理的にも人との距離が近く、パーソナルスペースがかなり狭いんです。
性格は情熱的で豪快な人が多く、「人類皆兄弟！」って感じで、初対面でもすぐに打ち解けます。
逆に日本人は適度な距離感を保つことを好むし、パーソナルスペースもかなり広いので、一定の距離より近づくと不快感を抱くんだと思います。
以前、東京タワーのアミューズメントセンターでアルバイトをしていたときに、順番待ちの列の間隔がかなり空くので「もうちょっと詰めてください」と呼びかけていたのですが、日本人は大抵詰めてくれないので困りました（笑）。
でも、私の育った浙江（せっこう）省を含む中国南方地域の人々も、人と適度な距離感を保つことを好みます。性格も比較的穏やかで礼儀正しい人が多い印象。ひと言で中国人といっても、北と南で性質はかなり違うんです。
私は南方の人間で、人見知りかつ、一般的な中国人よりは自己主張が苦手なので、正直中国より日本の方が性に合っているな〜と改めて思う今日この頃です。
著者：むいむい（梅梅）
中国浙江省臨海市出身。職業：中国人。YouTuber、翻訳、通訳、バイリンガルMC、動画クリエイターなど。幼少の頃から、日本のアニメやドラマ、漫画などのコンテンツに触れて育つ。次第に日本語そのものに興味を持ち始め、高校から独学で日本語の勉強を始める。中国国内の大学の芸術学部グラフィック学科に入学。学生時代に日本語能力試験N２、N1を取得。卒業後、北京でAmazon Kindle部門や広告会社、日本国際交流基金など、さまざまな職を経験しながら日本語の勉強を続ける。2018年に来日。東京アナウンス学院に入学。2020年4月YouTubeチャンネル「とある中国人のむいむい」を開設。2026年3月現在、番組登録者数16.2万人。SNS総フォロワー数は18万人を超える。MBTI診断はINFP型。漢字検定準2級、日本語能力試験N1、実用日本語検定SA認定の資格を持つ。
(文:むいむい)
在日9年目の人気中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、日中の「壁」を「笑い」に変える異文化理解の一冊。
今回は本書から一部を抜粋し、「中国人は列に並ばない」と言われる理由の裏側にある、独自のルールや国民性の違いに迫ります。読めば日頃のモヤモヤが「なるほど！」に変わるはずです。
前の人を詰める理由日本人のみなさんは、「なんで中国人は列に並ばないの？」って、不思議に、むしろ不快に思っている人が多いかもしれません。
日本人は、空港や飲食店、ATM、どこで順番待ちの列を見かけても、いつも一本の綺麗な列を作っています。
誰に指示されるわけでもなく、自然に適切な距離を保ちながらこれほど綺麗に並べるのは、世界的に見てもおそらく日本人だけ。気づいていないかもしれませんが、これも完全なる特殊能力！
中国人は一列に並ぼうとしても、いつの間にか列が分岐しちゃったり、前の人との間隔をギュウギュウに詰めちゃったり、後ろの人が荷物でグイグイ押し上げてくる、なんてことも日常茶飯事。それでも、誰も文句は言いません。
もちろん、中国人にも並ぶ気持ちはあります。でも中国はとにかく人が多すぎて、どこに並べばいいのかわかりにくいし、隙間があったら最後尾かと思って入り込んじゃう人もいるから、自分の順番は自分で必死に守り抜かなくてはいけないのです。
「前の人との距離をちゃんと空けて、お行儀よく……」なんて優雅に構えていたら、すぐに割り込まれていつまでたっても自分の順番は来ません。
中国人はそういう弱肉強食の世界で生きているということを知っておいてもらえたら嬉しいです。
では、なぜ日本人はあんなに綺麗に列に並べるのか。私が思うに、人に迷惑をかけてはいけないという意識がすごく強いからだと感じます。
もちろん中国の学校教育でも、道徳の授業で「人を尊重し、助け合いなさい」と教えられます。
ただ、中国人は身内と他人の線引きが強烈で、身内のことはめちゃくちゃ思いやるけど、赤の他人には全く関心を持たない、という究極の家族主義が根付いているんです。
この「他人への無関心」からくる行動が、日本人にとって自分勝手に映ってしまうのかもしれません。
また、中国では損得で物事を考える人が圧倒的に多いともいわれます。特に私の地元は商人の街なので、そういう傾向が強いです。
日本社会には優しさが根付いていて、優しいことを評価する文化があるけれど、中国では「優しい人は馬鹿だ」「優しくしても得なんてしないのに」って言われてしまう。
こういう文化のギャップが、お互いの理解をちょっと難しくしている気がします。
地域で異なる距離感ちなみに中国人が列に並ぶときに詰めてくるのは、単純に人との距離感が近いからというのもあります（笑）。
特に北京などの北方エリアで暮らす中国人は、物理的にも心理的にも人との距離が近く、パーソナルスペースがかなり狭いんです。
性格は情熱的で豪快な人が多く、「人類皆兄弟！」って感じで、初対面でもすぐに打ち解けます。
逆に日本人は適度な距離感を保つことを好むし、パーソナルスペースもかなり広いので、一定の距離より近づくと不快感を抱くんだと思います。
以前、東京タワーのアミューズメントセンターでアルバイトをしていたときに、順番待ちの列の間隔がかなり空くので「もうちょっと詰めてください」と呼びかけていたのですが、日本人は大抵詰めてくれないので困りました（笑）。
でも、私の育った浙江（せっこう）省を含む中国南方地域の人々も、人と適度な距離感を保つことを好みます。性格も比較的穏やかで礼儀正しい人が多い印象。ひと言で中国人といっても、北と南で性質はかなり違うんです。
私は南方の人間で、人見知りかつ、一般的な中国人よりは自己主張が苦手なので、正直中国より日本の方が性に合っているな〜と改めて思う今日この頃です。
むいむいの中国人的ヒント人混みの中で育った中国人は、自分の順番を守るために必死に生きてきた。
著者：むいむい（梅梅）
中国浙江省臨海市出身。職業：中国人。YouTuber、翻訳、通訳、バイリンガルMC、動画クリエイターなど。幼少の頃から、日本のアニメやドラマ、漫画などのコンテンツに触れて育つ。次第に日本語そのものに興味を持ち始め、高校から独学で日本語の勉強を始める。中国国内の大学の芸術学部グラフィック学科に入学。学生時代に日本語能力試験N２、N1を取得。卒業後、北京でAmazon Kindle部門や広告会社、日本国際交流基金など、さまざまな職を経験しながら日本語の勉強を続ける。2018年に来日。東京アナウンス学院に入学。2020年4月YouTubeチャンネル「とある中国人のむいむい」を開設。2026年3月現在、番組登録者数16.2万人。SNS総フォロワー数は18万人を超える。MBTI診断はINFP型。漢字検定準2級、日本語能力試験N1、実用日本語検定SA認定の資格を持つ。
(文:むいむい)