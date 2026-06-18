ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」および「Orient（以下、オリエント）」は、7月1日から基本保証期間を拡大し、両ブランドともに3年間とする。従来、オリエントスターは2年間、オリエントは1年間の基本保証期間としていたが、同改定によって両ブランドともに保証期間を3年間とし、より安心して長く使用できる環境を提供する。

なお、4月1日から6月30日までの期間に購入した製品についても、購入日から3年間の保証を適用する。

さらにオリエントスターでは、プレステージショップ、パートナーショップ、および公式オンラインストアで購入した製品を対象に、基本保証期間に加えて1年間の延長保証サービスを提供する。購入後に同社指定の方法で登録することで、計4年間の保証を利用できる。

4月1日から6月30日までの期間に購入した製品についても、延長保証サービスの対象となる。なお、公式オンラインストアで購入の場合は、自動的に1年間の延長保証サービスが付与される。

オリエントスターおよびオリエントは、設計から組立に至る各工程において品質向上に努め、高い品質を維持してきた。今後も消費者に安心と信頼を感じてもらえる製品とサービスの提供に取り組んでいく考え。

エプソン販売＝https://www.epson.jp

オリエント＝https://orient-watch.com/ja