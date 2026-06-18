DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ダンロップパデルバット（ダンロップではパデルのラケットのことをバットと呼ぶ）で好評なパワー系モデル「FX」シリーズ（昨年12月発売）の新モデルとして、パワーとコントロールを両立させたハイブリッド・パワー系競技バット「FX HYBRID」を7月1日から販売する。

「FX HYBRID」は、パワー系かコントロール系かというバット選びの迷いを解消するために生まれた。「FX」シリーズの攻撃力を保ちながら、パワーとコントロールのバランスを整え、さまざまなショットで安定したパフォーマンスを引き出す。攻撃も守備も重視したい中級以上のプレーヤーにおすすめする1本になっている。





ダンロップパデルバット「FX HYBRID」主なテクノロジーと特長として、スイートエリアは、昨年発売の「FX」シリーズ（ダイヤモンド形状）に比べてやや低め（＝手元寄り）に配置しつつ、同等の広さを確保。ハイブリッドモデルにふさわしい、十分なパワーと扱いやすさを実現している。





フレーム両サイドに衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムを搭載した。インパクト時の不快な振動を減衰し、プレーヤーに心地よいフィーリングをもたらし、快適な打球感を実現する。幾何学に基づいたフォースブリッジ構造でスロート部を補強し、フレーム全体の強度とねじれに対する安定性を高め、より精度の高いボールコントロールを可能にする。

［小売価格］3万8500円（税込）

［発売日］7月1日（水）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm