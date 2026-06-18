ロッテは、7月6日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから、「爽 夏色ラムネ＜ソーダ＆パイン＞」を発売する。

今回の新作は、夏に人気のラムネフレーバーを使用した商品。過去の爽ブランドにおいても、2023年に発売した「爽 2色ラムネ」、2024年発売の「爽 Wラムネ」も「キンキンな清涼感が暑い夏のリフレッシュになる」と高い評価をされ、直近5年間においてもスマッシュヒットを記録している。

中身は、2色のラムネを別々に食べても、混ぜ合わせて食べてもよしの“ゆる巻き”で充填。見た目の楽しさだけでなく、味わい方の工夫もした仕立てになっている。

パッケージは若者に人気なラムネの世界観と夏の爽やかさのトレンドを表現しており、爽を通じて「あの夏の若々しい世界観」や「爽やかな夏」を視覚的に感じることができるようなデザインになっている。



「爽 夏色ラムネ＜ソーダ＆パイン＞」

夏らしさと爽やかさが全開！夏にぴったりな見た目も味わいも楽しめる爽は、暑い日にリフレッシュしたい人などにおすすめとなっている。

商品特長は、食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長になっている。（ゆる巻き）にした青色ラムネと黄色いパイン味のラムネの爽やかな2色のラムネの味わいが楽しめる。ソーダ部は夏らしいすっきり爽やかさを感じる青色ラムネ。パイン部は夏らしいパイン味の黄色ラムネ（パイン果汁・果肉1％使用）となっている。大きいサイズの微細氷で、暑い日のクールダウンにピッタリだとか。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］7月6日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp