女子ゴルフのニチレイ・レディースは19日から3日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。大会後には出場優先順位を見直す第1回リランキングが実施される。プロ2年目の中村心（20＝ヤマエグループHD）は“生き残り”を懸けて54ホールの戦いに臨む。

18日にコース内で調整した中村は「そんなに調子が良いわけではないけど、リランキング前最後の試合なので全力で頑張りたい」と抱負を語った。

中村は今季6試合に出場し予選落ち4回で暫定リランキング51位。昨年実績では同42位までが9月下旬の第2回リランキングまでの中盤戦にフル参戦できた。その条件をクリアするには今大会トップ20入りがノルマになる見通しだ。

昨年4月の富士フイルム・スタジオアリス女子ではプレーオフまで進み2位の好成績を残した。「あの時は調子が良くてイメージ通りに打てたショットも多かった。ミスしそうな気配がないくらい自信を持って振れた」。

ところが今季は「ドローヒッターなのに逆球がすごく出ちゃう。自信を持って振れなくなった。スタジオアリスが100％とすると20％、30％くらい。不安な感じで振っていた」とショットの不調に悩まされてきた。

前週は宮里藍サントリー・レディースの主催者推薦選考会（マンデートーナメント）に挑戦しながら敗退。実戦の機会はなくなったものの課題だったショットやショートゲームの練習に時間を割き状態は上向いている。

「目標は初優勝。リランキングを突破して中盤戦以降もツアーでできたらベスト。気持ちが一番大きい。もう少し自信を持って打てるようにしたい」と自らを鼓舞するように話した。