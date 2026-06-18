ÀÈÈºá»þ¸ú¤µ¤é¤Ë¸«Ä¾¤·¤ò¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÀìÌç²È¸ò¤¨½¸²ñ
¡¡ÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¤ä¤½¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖSpring¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï18Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¡¢2023Ç¯¤Î·ºË¡²þÀµ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤Ê¤É¤Î¸øÁÊ»þ¸ú¤ò¤µ¤é¤Ë¸«Ä¾¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Èï³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÛ¸î»Î¤ä¡¢»þ¸ú¤ÎÅ±ÇÑ¤ä±äÄ¹¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤¬»²²Ã¤·¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Î·ºË¡²þÀµ¤ÇÀÈÈºá¤Î»þ¸ú¤¬¤½¤ì¤¾¤ì5Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤Ï15Ç¯¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ï12Ç¯¤Ç¡¢Ãæ»³½ã»ÒÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈï³²¤ò¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤ÏÂ¿¤¤¡£5Ç¯±äÄ¹¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£