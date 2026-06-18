サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が18日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本が戦うチュニジアについて分析した。

オランダとの初戦を2−2で引き分け、勝ち点1を獲得した日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。相手はスウェーデンに1−5と大敗。直前の強化試合でもベルギーに0−5と惨敗したこともあって、ラムシ監督を解任。ルナール新監督を迎えるなど、ゴタゴタが続く。

直前の監督交代劇について、城氏は不確定要素が気になるという。ルナール新監督については「どちらかというと身体能力を生かした戦術を組んでくるんですけど、彼はかなり経験値があるので、チームをしっかりと短時間でもまとめられる」と評価。「戦術家とも言われているので、かなり日本に対して守備にくるのか、圧倒的に攻撃にくるのか、ちょっと読めない状況」と述べ、「監督交代はちょっと、日本にとってプラスじゃなかったと思いますね」と見解を示した。

監督が更迭された場合の選手のメンタルにも言及した。「僕も経験があるんですけど。（スタジオ解説の）北澤（豪）さんも経験があると思いますけど」と前置き。「監督が途中で解任になったら、自分たちのせいだと思う。（チュニジアは）ラムシ監督に申し訳ないと。とにかく、監督の分も頑張ろうという気持ちが出てくる可能性もあると思う。一致団結する可能性は十分あると思う」と警鐘を鳴らした。