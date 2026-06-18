「生みの親特定できず」東京都は調査「打ち切り」　“赤ちゃん取り違え”の68歳男性「まさか手紙だけの調査で…」　調査継続訴え新たな申し立て

自分自身の生みの親は一体誰なのか。

その答えを知ることなく、すでに68歳まで年を重ねた江蔵智さん。

「生みの親」を捜す江蔵智さん：

（2026年）3月に、東京都からこれ以上の調査は難しいということで（調査が）打ち切られましたが、私の気持ち、親捜しという部分では何の変化もありませんので…。

1958年、東京・墨田区にある都立の産院で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（68）。

紆余曲折を経て、2025年、東京都に約束させた親捜し。

しかし、その作業は本格調査に至らぬまま、わずか1年ほどで打ち切りとなりました。

これを受け、江蔵さんは18日、調査の責任が果たされていないとして、新たな申し立てに踏み切ったのです。

「生みの親」を捜す江蔵智さん：

まさか…「手紙だけの調査で終了」という言葉は聞くとは思っていませんでしたし、痛めつけられたというか、ショックでした。

江蔵さんを初めて取材したのは今から21年前の2005年。

当時、46歳だった江蔵さんは、育ての両親とともに新生児取り違えによる東京都への損害賠償訴訟を起こしていました。

「生みの親」を捜す江蔵智さん（2005年）：

（生みの親を）捜すことに協力していただければ僕はそれでいいと思っています。

実際には血のつながらない関係であることを知らずに、長年にわたって江蔵さんを育ててきた両親。

この時、複雑な思いをこう打ち明けていました。

江蔵さんの「育ての母親」（2005年）：

悔しい…悔しさ、取り違えられたってのがあるから悔しい。

江蔵さんの「育ての父親」（2005年）：

今でも息子は、自分の息子だと信じていますから。

1958年4月、都立墨田産院で産声をあげた江蔵さん。

母親の手料理「肉じゃが」が大好物で、親子であることを疑うことはありませんでした。

ただ、こんなことを言われたこともあったそうです。

「生みの親」を捜す江蔵智さん：

周りからは（父と母の）どっちにも似てないねと親戚からは言われたことは何度かあります。

取り違えの疑いが膨らんだのは、江蔵さんが39歳の時でした。

母親が病院を受診したのをきっかけに、親子間の「血液型の矛盾」が判明。

DNA検査の結果、血縁関係がないことが確定的となり、産院での別の赤ちゃんとの取り違えが浮上したのです。

その後、江蔵さん側は損害賠償訴訟だけでなく、都に対し生みの親の調査を求める裁判も起こし、都は2025年にようやく調査に着手しました。

取り違えの可能性を把握してからほぼ30年。

しかし、実の親につながる手がかりを待ちわびた江蔵さんに突き付けられたのは、あまりにも早い調査打ち切りでした。

「生みの親」を捜す江蔵智さん：

実質的な調査は半年くらいだったんじゃないかと私は思いますけど、まさか手紙だけの調査で終了という言葉は聞くとは思っていませんでした。

都は江蔵さんが生まれた日の前後に墨田産院で生まれたとされる男性らについて、本人や両親に調査の協力を依頼する手紙を送付しました。

しかし都によりますと、DNA鑑定に応じるとした回答はごくわずか。

一方で、未回答の人物については「同意がない」として、戸別訪問を行わないまま、生みの親の特定はできなかったとの調査報告を公表したのです。

この状況を受け、江蔵さんは今回、都に調査義務を果たすよう新たな申し立てを東京地裁に行い、調査を徹底しない場合は都に制裁金を科すように求めるとしたのです。

「生みの親」を捜す江蔵智さん：

その手紙を受け取った方が全て内容を把握したとは思っていないので、連絡が取れない方が7割強いるので、私が同席をしてもかまわないので（直接）説明をして（ほしい）。どれくらいの期間がかかるか分からないが、私の親捜しの気持ちは何も変化がない。

改めて親捜しへの強い思いを訴えた江蔵さん。

今回の申し立てを受け、東京都は「調査のご協力をお願いする方の心情にも配慮しながら、丁寧に調査を進めてきたところですけれども、申し立ての内容を確認した上で適切に対応していきます」としています。