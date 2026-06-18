巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１８日に、１９日から再開されるリーグ戦に向けての抱負を語った。

巨人は交流戦を１０勝６敗２分けの４位タイで終えると、期間中にリーグ首位に浮上。ここからは０・５ゲーム差に迫る２位阪神、３位ヤクルトらとのし烈な首位争いが繰り広げられていく。

それでも指揮官は冷静さを欠かさない。橋上監督代行は「まだまだこの試合数ですし、僕自身は順位の方はあまり気にはなってないです。ただ（勝率が）５割を割ってないので、そこはちょっと落ち着いてできるかなと思います」と心境を告白。首位争いから一歩リードするためにも「地味ですけど、やっぱり本当に１勝１勝、目の前の１試合１試合を精一杯やること以外はないと思います」と一戦必勝を誓った。

また、残りシーズンでのキーマンとなり得る新戦力左腕・小笠原ともこの日に東京ドームで対面。「彼の近況は写真や映像から見ていたんですが、それを比較するとちょっとほっそりしたかな、と。イメージからするとちょっとスッとしてるなという感じがしました」と意外な印象を受けたことを笑顔で明かしていた。