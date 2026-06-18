もう限界なのか…。ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（４１）が１７日（日本時間１８日）、この日行われたレッドソックス戦の先発を「背中の張り」で急きょ回避し、１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。

今季でメジャー１９年目のシャーザーはサイ・ヤング賞に３度輝き、通算２２２勝をマーク。１０日（同１１日）のフィリーズ戦では史上１１人目となる３５００奪三振の偉業を達成したものの、４回途中５失点で敗戦投手となっていた。ＩＬ入りは右前腕と左足首の炎症に続いて今季２度目。６試合に先発して１勝４敗、防御率１０・２３と苦戦が続いている。

こうした状況に、岡本らブルージェイズを専門的に扱う米メディア「ジェイズ・ジャーナル」はこの日、「マックス・シャーザーの雄姿を見るのはこれが最後になるかもしれない」と引退の可能性を伝えた。金字塔を打ち立てた前回登板についても「『投球のピークを過ぎた投手』を物語る兆候がすべて見受けられた。何度もストライクゾーンをミスし、ハーパーとボームに序盤から２本の長打を浴びせられた。彼の投球にはもはや何一つまともな点が見当たらない」と厳しい評価を下した。

もちろん、シャーザーの実績には非の打ちどころがない。同メディアも「長い現役生活と殿堂入り級の功績は称賛に値する」「今後、いったい何人の投手が３５００奪三振を記録できるほどのイニングを投げられるだろうか」と敬意を示した上で「とはいえ、彼にもついに時の流れが追いついてしまったことは明らかだ」「ブルージェイズのユニホームを着た『マッド・マックス（シャーザーの愛称）』の姿を見るのは、これが最後だと考える方が賢明だろう」と見通した。

異名の通り、気迫を全面に押し出すスタイルのシャーザーは、昨年１０月のア・リーグ優勝決定シリーズで投手交代を告げにマウンドへやって来たシュナイダー監督を怒鳴りつけて降板拒否。やむなく退散した指揮官に「殺されるかと思ったよ」と言わしめたことは語り草となっている。報道通り、このまま見納めとなってしまうのか。レジェンド右腕が岐路に立たされている。