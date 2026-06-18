バーガーキング、牛バラステーキと直火焼きビーフを重ねた『BBQステーキワッパー』発売

バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを重ね、10種のスパイスをブレンドした「特製BBQスパイスソース」で仕上げた『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を、6月19日より夏限定で発売する。

『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』の画像はこちら

アメリカ産の牛バラステーキは、直火で焼き色を付けた後、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで肉の旨みを閉じ込めた。

ソースには、ウスターソースをベースにガーリックやオニオン、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を使用している。

〈ラインアップ一覧（価格はすべて税込）〉

◆BBQステーキワッパー

価格：単品1,190円、セット1,490円

直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキに、レタス、トマト、オニオン、マヨソース、「特製BBQスパイスソース」を合わせたバーガー。

◆チーズBBQステーキワッパー

価格：単品1,290円、セット1,590円

直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキに、チェダーチーズ2枚、レタス、トマト、オニオン、マヨソース、「特製BBQスパイスソース」を合わせたバーガー。

◆ダブルBBQステーキワッパー

価格：単品1,590円、セット1,890円

直火焼きの100％ビーフパティ2枚と牛バラステーキに、レタス、トマト、オニオン、マヨソース、「特製BBQスパイスソース」を合わせたボリューム感のあるバーガー。

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※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）の場合の価格。

※一部店舗では取り扱いなし。

※店舗により販売時間帯が異なる場合あり。

※店舗状況により販売を一時中止する場合あり。

〈販売対象外店舗〉

・東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド2F フードコート）

・京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場1F フードコート）

・関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館2F 国際線出発エリア）