【漢字クイズ】「飯山満」はなんて読む？「は」から始まる3文字の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「飯山満」はなんて読む？
「飯山満」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県にある3文字の地名です。
いったい、「飯山満」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はさま」でした。
飯山満は、千葉県船橋市に位置しています。
船橋市内でも、読み方が難しい地名のひとつとして知られている飯山満。
名前の由来には諸説ありますが、なかでも有力とされているのが、山や台地に挟まれた「谷あいの場所（狭間・はざま）」 という地形に由来する説だと言われています。
古くからの住人を中心に「はざま」と濁点付きで呼ぶ人も多く、町内の店舗や企業の営業所などの看板に「はざま」「HAZAMA」との表記がされているものもちらほらあるのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『船橋市ホームページ』
ライター Ray WEB編集部