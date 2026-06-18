【漢字クイズ】「飯山満」はなんて読む？「は」から始まる3文字の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「飯山満」はなんて読む？

「飯山満」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、千葉県にある3文字の地名です。 いったい、「飯山満」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はさま」でした。 飯山満は、千葉県船橋市に位置しています。

船橋市内でも、読み方が難しい地名のひとつとして知られている飯山満。 名前の由来には諸説ありますが、なかでも有力とされているのが、山や台地に挟まれた「谷あいの場所（狭間・はざま）」 という地形に由来する説だと言われています。 古くからの住人を中心に「はざま」と濁点付きで呼ぶ人も多く、町内の店舗や企業の営業所などの看板に「はざま」「HAZAMA」との表記がされているものもちらほらあるのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『船橋市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部