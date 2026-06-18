【漢字クイズ】「飯山満」はなんて読む？「は」から始まる3文字の地名です！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「飯山満」はなんて読む？

「飯山満」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、千葉県にある3文字の地名です。

いったい、「飯山満」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はさま」でした。

飯山満は、千葉県船橋市に位置しています。

船橋市内でも、読み方が難しい地名のひとつとして知られている飯山満。

名前の由来には諸説ありますが、なかでも有力とされているのが、山や台地に挟まれた「谷あいの場所（狭間・はざま）」 という地形に由来する説だと言われています。

古くからの住人を中心に「はざま」と濁点付きで呼ぶ人も多く、町内の店舗や企業の営業所などの看板に「はざま」「HAZAMA」との表記がされているものもちらほらあるのだとか。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典』
・『船橋市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部