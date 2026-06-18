G7サミット主要7か国首脳会議が閉幕。中東情勢などに関する共同声明を発表し「結束」を示しました。その開催地、フランスでアメリカとイランの戦闘終結に向けた大きな進展が…。



（アメリカ トランプ大統領）

「（覚書は）署名済みだ。ベルサイユで署名した」



トランプ大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に正式に署名したのです。



イランのペゼシュキアン大統領も署名し画像を公開。



アメリカメディアは覚書が発効したと報じています。





アメリカ政府高官によりますと、覚書では、レバノンを含む全ての戦線で即時かつ恒久的に戦闘を終結させ最終合意に向けた60日間の交渉期間を設けるとしています。また、イランが核兵器の開発や調達をしないことを確認したほか、ホルムズ海峡の封鎖を解除し、イランが60日間は通航料を徴収せず、その後の管理は周辺国と協議するとしています。一方、イラン側は署名から30日以内に解除するとされていたアメリカ軍によるイランへの海上封鎖について、イスラエルによるレバノン攻撃などを受けて緊急の交渉が行われ、「アメリカが直ちに解除することが決まった」と明らかにしたほか、ホルムズ海峡を管理する仕組みを策定中だとしてサービス料を受け取る考えを示しました。ようやく最終合意に向けた60日間の交渉が始まることになりますが、解決すべき点が数多く残されていて、トランプ大統領は60日以内に最終合意に至らなければ「再び爆撃する」と警告するなど、予断を許さない状況が続きそうです。一方、戦闘終結への動きは、原油やガソリンの価格、さらにはナフサ不足にも大きな「プラスの変化」をもたらしそうです。まずは、物価高騰の原因原油価格は収まるのか、経済の専門家、木内登英氏に聞きました。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英氏）「原油価格はですね、WTI先物価格で、一時期は110ドル台まで上がっていたものが今、70ドル台まで下がってきてますので、すでにホルムズ海峡の開放織り込んでだいぶ下がってきていて、ここからはあまり下がる余地がないのではないかなと思います。イラン攻撃直前の原油価格は、67ドル程度でしたが…イランは、ホルムズ海峡の封鎖をすることで、アメリカに対抗できることを学んだと思いますので、将来的に再び、アメリカとイランが交戦するようなことがあった時に、もう一度ホルムズ海峡が封鎖されるという可能性があると。それを考えると、そういうリスク分を原油価格は上乗せしてくるので、そう考えると、60ドル台まで下がるのは難しいのではないかなと。現状の、70ドル台半ばあたりというのはですね、だいぶ下限に近いのではと思っています」続いて気になるのはガソリン価格。今は、政府の補助金で170円を維持していますが、さらに安くなる可能性はあるのでしょうか？（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英氏）「この数日間、原油価格はかなり下がったわけですから、例えば来週のですね、ガソリンの価格設定、これは元売業者が価格設定する価格は、ガソリン価格は相当下がると思います。JPWTIで70ドル台前半ぐらいまで原油価格がさらに下がるのであれば、国内のガソリン価格は、補助金なしで170円を下回ってくると。そうなると原油価格の下落の影響を我々が実感できるということになります。これは向こう1,2週間で起こる可能性はあると思います」では、物価高騰には歯止めがかかるのでしょうか。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英氏）「いろいろなものの値段はこれから本格的に上がってくるという形になると思います。で、それは主に7月から10月あたりにかけて、広がりを見せてくるというふうに思っています」また、ナフサについては、ホルムズ海峡封鎖の長期化を懸念して企業が在庫を抱え込むなどして起きている「供給の滞り」いわゆる“目詰まり”が解消されると予想していますが、これまでに上昇してきたナフサ価格が、今後製品の価格に転嫁され、しばらくは物価が上昇するといいます。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英氏）「今までだと、4月以降、値上がりがすごく目立っていたのは、ゴミ袋、シンナー、ラップ、あるいは医療品のゴムのチューブとか注射器とか、こういったものだったですね。それが6月あたりから、他の品目で言うと、例えばタイヤとかです、ゴム製品に波及が始まってます。7月以降になると、例えばシャンプーとか、洗剤とか接着剤とかですね、化学性繊維を使う、服とかですね、そういったところに広がりが出てくるんじゃないかなと思います」一方、この物価上昇は年末までには落ち着くと予想しています。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英氏）「下がりはしないとは思うのですが、上昇率がだいぶ落ちてくるというのは、早ければ11月あたり。近づいてくるとですね、今の原価の下落、足元の原油価格の下落が、今度は価格の上昇を抑えるかたちになりますので、品目によっては価格は下がると思いますが、多くの品目はですね、下がらないけども、上昇ペースがかなり緩やかになってきて、我々もだいぶ物価の上昇が落ち着いてきたなというのは、年末までには実感できると思います」