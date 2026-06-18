国連のグテーレス事務総長は日本テレビの単独インタビューで、気候変動対策をめぐり現在の中東情勢を踏まえ、化石燃料に依存しない再生可能エネルギーへの移行を訴えました。

国連のグテーレス事務総長は先月、日本テレビ「news zero」の単独インタビューに応じ、SDGs＝持続可能な開発目標について2030年までの目標達成は「苦しい状況」との認識を示しました。

国連グテーレス事務総長

「SDGsは苦しい状況です。SDGsは間違っておらず、私たちが必要としている正しい方針です。ただ、達成するためのリソースは欠けています」「地球温暖化は加速しています」「気候変動はいまだに手に負えない状況にあります」

その上で現在の中東情勢を踏まえ、再生可能エネルギーへの移行を訴えました。

国連グテーレス事務総長

「世界は石油に依存してきました。肝心なのは、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行を加速することです」

「ホルムズ海峡を封鎖しても太陽エネルギーや風力エネルギーに影響はありません。封鎖しても太陽は消えないですし、風がやむこともないです」

「再生可能エネルギーはエネルギー安定化を保証する唯一の手段です」they are the only way to guarantee energy security

また、今年末の任期満了を控え、国連トップとしての激動の10年については――。

国連グテーレス事務総長

「紛争が激増し、格差が増加し、気候変動は手に負えず、AIなどの発展している技術をまだ十分にコントロールできていない世界で、我々は非常に危機的な状況にいます」

「だからこそ、今まで以上にこのような時代の流れに対処する力を持っている国連のような機関が重要となってきています」

「これから先の10年をさらに悪化する10年にするのではなく、復興の10年にするのです」the next decade will be a decade of recovery and not a decade of worsening部に前半と後半あります。