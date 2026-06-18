◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が日本時間18日、レイズ戦に先発登板し6回4失点の成績。膝の状態が懸念される中での登板となったほか、試合中には右手の中指から出血したとみられる場面もあり、大谷選手が自身の状態について語りました。

12日のパイレーツ戦では左膝の炎症により途中交代、ケガの影響が心配される中登板となった大谷選手。それでも初回から4回までレイズ打線を無失点に抑える快投をみせます。しかし5回に先頭に四球を与えると、そこから連打を浴び、この回4失点。6回91球、7安打、5奪三振、4失点の成績でマウンドを降りました。

自身の投球を振り返り、大谷選手は「状態は比較的よかった。本当にあの回(5回)かなと。先頭のフォアボールが良くなかった」とコメント。それでも「全体の投げ心地も、入りとしてもよかったと思うので。いいところもあったし、悪いところももちろんあったしというゲームだったと思います」と一定の手応えを口にしました。

前回登板から指のマメが心配されており、この日も6回に再び出血とみられる場面がありましたが、「投げている時はあまり関係ないかなとは思うので。必ずしも常に万全の状態で100％で投げられるわけではないですし、シーズンをやっていればそういうこともあるので。その中で試合を取れたというのは大きかったかなと思います」と冷静に語ります。

さらに、今後の登板や体調管理については「動き自体は修正して入れたと思うので。投げられる状態なら特に回避することなく、投げようと思っていた」とした上で、「一番やるべきことはシーズン通して健康でポストシーズンの時期に入ったときに全員がプレーできる状態であるということだと思うので。そこのマネジメントに関してはチームに任せている」と話し、チームへの信頼を明かしました。