◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(19日、東京ドーム)

セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日に東京ドームで行われる、巨人対中日戦の予告先発が発表されました。

巨人の先発はドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。交流戦では2度先発し、いずれも2ケタ奪三振をマークするも敗戦投手となっていました。3連敗中の竹丸投手に約1か月ぶりの勝ち星を届けられるか、打線の奮起にも期待がかかります。なお巨人は交流戦で10勝6敗2分という成績。パ・リーグ球団が上位を占める中、交流戦順位を4位で終え、セ・リーグ首位に浮上しています。

対する中日の先発は金丸夢斗投手。交流戦では2度先発も、こちらも勝ち星は得られませんでした。東京ドームでの登板は、ルーキーイヤー以来となる2登板目。初登板はデビュー2戦目で、6回を被安打3(被本塁打1)失点1に抑える好投としました。今季は巨人戦で2度先発し、本拠地・バンテリンドームと長野で対戦。対戦防御率1.38と好相性を見せており、好投にも期待がかかります。なお中日は交流戦で7勝11敗。リーグでは5位広島と3ゲーム差の最下位となっています。