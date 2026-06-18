ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長（５８）が１８日、大阪市内の同局で定例会見を行った。１５日にＮＨＫ総合で中継したサッカーＷ杯の日本−オランダ戦で、実況を務めた大阪放送局の小宮山晃義アナウンサー（４２）について「絶賛したい。（帰国したら）本田さんと同じようなハイタッチをしたい」と述べた。

元日本代表ＭＦ本田圭佑（４２）との絶妙な掛け合いが話題を呼んだ中継について「２人のコンビネーションがすごく良かった。解説はいろんなタイプの方がいらっしゃるが、本田さんがこういうタイプの人だということをちゃんとわかって、役割分担をしていたのかなと思いました。本田さんを自由にしてたというか…直感でお話しできるように小宮山さんがしていたのかな、というふうに感じました」と振り返った。

藤森局長は「２人が家で観戦したような和やかな雰囲気。その隣で視聴者が見ているような、本当にリラックスしつつ集中して見られるような。手前みそではありますけれど、とてもいい試合の中継だったと思っております」と評価した。

１５日の中継は、月曜早朝にもかかわらず世帯平均視聴率２７・１％、瞬間最高視聴率３４・９％の高視聴率を記録した。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）