参加チームの増加や新ルールの適用など、変更点も多い今回のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、サッカー関係者はどこに注目するのか。

それぞれの視点で語ってもらう。

ＭＹ ＶＩＥＷ…東京Ｖ・城福浩監督

サッカー王国・ブラジルに対するモロッコの戦い方に共感した。モロッコも力はあるが、ブラジルをリスペクトしすぎていなかった。監督が勇敢でなければ選手はあれだけアグレッシブには戦えない。同じ監督として勇気をもらえた。

今大会適用された新ルールは、サッカーを変化させる。前後半それぞれ２２分経過した後に３分間設けられる給水時間によって、戦術の微調整ができるのはもちろん、高い強度でプレーできる時間が長くなる。スローインなどにも時間制限が設けられたことで休む時間はなくなり、心身の持久力がより要求される。

これは日本にとって悪くないだろう。日本人は瞬間的な強さで勝負するより、連続したプレーの中で活路を見いだすのが得意。このルールに適応しやすいのではないか。また、客観的に見ても試合が「だらっ」とした感じがない。お客さんは選手がプレーする姿を見に来ている。好ましい傾向だと思う。

各国のメンバー選考も気になる。若手の有望株を選外とし、これまで代表に貢献してきたベテランを選んだ国もあった。その判断が正解だったかは、結果でしか評価されない。結果は神のみぞ知るという段階で決断しなければいけないのが監督。どんなマネジメントをして、それがどんなサッカーにつながるのか注目したい。

代表はクラブとは違い、継続的にともにプレーしているわけではないからこそ、１試合ごとにチームは強くなっていくと思う。極端に言えば、今はまだチューニングの最中。それぞれがいいチームになっていくさまを見るのも楽しみだ。

じょうふく・ひろし １９６１年生まれ、徳島県出身。徳島・城北高、早大でプレーし、卒業後は富士通サッカー部で活躍。２００２〜０７年には各世代別の日本代表監督を歴任した。その後はＪリーグでＦ東京、甲府、広島の指揮を執り、２２年６月から現職。