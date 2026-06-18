「名古屋から1駅で行ける駅にきました」。名古屋の観光情報を発信する非公式アカウント「おいでよ名古屋（@oinagoya）」さんがXに投稿した写真に映っていたのは、まさかの京都駅でした。東海道新幹線なら確かに1駅――。「確かに間違ってない」「きょと！？」とツッコミが殺到し、170万件のインプレッションを記録しています。



【写真】名古屋駅から1駅、大屋根が描く壮大な空間です

投稿主さんは、「帰省するときに毎回京都駅まで新幹線に乗るので、前々から"1駅"だと思っていました」と話します。



「仕事のあとにふらっと乗って帰省できるくらいの移動時間だと思います」



投稿には「京都駅の烏丸口の方だね」といったコメントもつき、「京都駅であることをすぐに特定している方が多く、少し驚きました」と振り返りました。



投稿主さんは、「いろいろありそうで何もない街、でも生活するには便利な街」として名古屋の魅力を発信しています。



「京都や大阪にも東京にも日帰りで行ける。今回の"1駅"もそうですが、名古屋はどこへでもアクセスしやすい拠点だと思います」



さらに、「隠れた名所は、名古屋市役所とその周辺です。名古屋に住んでいても、基本的に区役所で用事を済ませるので行くことはない場所なんですけど、重要文化財に指定されたレトロモダンな建築物を無料で見学できます」と紹介してくれました。



「名古屋は、車を持たずに生活できる中心部でも大都市に比べて家賃相場が安いので、実家を離れて一人暮らしをしたい人にもおすすめの住みやすい都市です。日帰り旅行ができる地域も大変多く、いろいろな経験をしたい人にぴったりな街だと思います」