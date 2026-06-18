【同居はツラいよ】昼はママ、夜は寝不足パパ。子育ての常識？【第39話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、期間限定同居から起こった一件です。
息子のお嫁さんが初の妊娠・出産。しかし実家に帰れない事情があり、一時的に義実家での里帰り出産に。もともと嫁姑の関係がよかったこともあり、しばらくは何事もなく穏やかな同居生活が続いていたのですが……。
息子「おはよ〜」
同居生活が2週間ほどすぎたころ、息子が明らかに寝不足になっているではありませんか。心配して聞くと、昼間はお嫁さんが育児をしているので、仕事から帰ったら夜は息子が育児を交代しているのだそう。よく泣く赤ちゃんのお世話に悪戦苦闘する息子。その話を聞いて耳を疑う義母さんなのでした。時代が変われば育児も変わる。これはこれでひとつの形かもしれませんが、いきなり聞かされると驚きますよね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、期間限定同居から起こった一件です。
息子のお嫁さんが初の妊娠・出産。しかし実家に帰れない事情があり、一時的に義実家での里帰り出産に。もともと嫁姑の関係がよかったこともあり、しばらくは何事もなく穏やかな同居生活が続いていたのですが……。
同居生活が2週間ほどすぎたころ、息子が明らかに寝不足になっているではありませんか。心配して聞くと、昼間はお嫁さんが育児をしているので、仕事から帰ったら夜は息子が育児を交代しているのだそう。よく泣く赤ちゃんのお世話に悪戦苦闘する息子。その話を聞いて耳を疑う義母さんなのでした。時代が変われば育児も変わる。これはこれでひとつの形かもしれませんが、いきなり聞かされると驚きますよね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部