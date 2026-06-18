「初音ミク」レーシングverのマウスパッドが予約受付中！ 人気イラストレーター・黒星紅白の描き下ろしイラストを採用

イラストレーター・黒星紅白氏のイラストがデスクを彩る！ 初音ミクの「レーシングミク2026Ver.」のゲーミングマウスパッドが予約受付開始



2026年6月17日正午より、初音ミクの大伴マウスパッド、「ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2026Ver.」の予約受付が全国の家電量販店や「アンサーストア」などで始まりました。

本製品は、2026年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」をイメージし、人気イラストレーターの黒星紅白氏が描いたイラストを採用した大判マウスパッドです。

さらに、表面には撥水加工が施されており水汚れを防止するほか、裏面には滑り止めの天然ゴムを採用してズレを防止する仕様も見逃せません。

メーカー希望小売価格は3,300円（税込）で、発売日は2026年7月3日を予定しています。

GSRスポンサーポイント対象商品でもあるなど、見逃せないボリューム感です。

（以下、プレスリリースより）

イラストレーター「黒星紅白」が描く「レーシングミク2026Ver.」ゲーミングマウスパッドを本日6/17より予約受付開始！

2026年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」をイメージしたゲーミングマウスパッドが登場！

株式会社エトワール(本社：東京都台東区、代表取締役社長：瀧川 久利司)は、株式会社グッドスマイルカンパニー（東京都千代田区、代表取締役会長 安藝貴範）とコラボレーションした「レーシングミク2026Ver.」のゲーミングマウスパッドを企画・製造し販売いたします。

なお、販売に関してはアンサー株式会社(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：有村 勇志)と総代理店契約を締結し、同社より全国の家電量販店、小売店、専門店、インターネットショップ、アンサー公式オンラインショップの「アンサーストア」にて本日6月17日（水）より予約を受付開始することをお知らせいたします。製品の発売日は2026年7月3日（金）を予定しています。

■レーシングミクがデスク環境を応援する！ゲーミングマウスパッド

2026年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」をイメージしたゲーミングマウスパッドが登場！初音ミク GTプロジェクトの公式キャラクター「初音ミク レーシングVer.2026（通称：レーシングミク 2026Ver.）のイラストを担当するのは、「サモンナイトシリーズ」キャラクターデザイン「キノの旅」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」小説挿絵など、多くの作品を手掛ける人気イラストレーター、黒星紅白（@kuroboshi）氏が担当。

「レーシングミク2026Ver.」のイラストを大判サイズのマウスパッドに採用し、ゲームプレイで大きくマウスを動かしても可動範囲が広く、ストレスのかかりにくいゲーム操作を実現します。その他にも表面には撥水加工を施し、水汚れを防止する機能や、裏面に滑り止めの天然ゴムを採用し色々なテーブルでもしっかり固定されズレを防止します。

■しっかりとした大きさ・性能でゲームプレイ時の大きなマウス移動も完全サポート！

イラストが際立つマウスパッド