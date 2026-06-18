プロテストトップ合格の18歳が直面した壁 リランキング突破へ「目標は高く、心はブレずに」
＜ニチレイレディス 事前情報◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞18歳の伊藤愛華にとって、今週は夏場の出場権確保を目指す大事な一週間になる。現在のリランキングは52位。ボーダーラインが頭の片隅にありながらも、「毎試合を一生懸命に頑張ってきたので、いままでと変わらず。まずは決勝に残って、自分のベストを尽くせるように頑張りたい」と自然体を貫く。
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高校3年時に初挑戦した、昨年のプロテストで一発合格。しかも“トップ通過”という肩書付き。QTでも16位に入り、前半戦フル出場権を獲得。注目ルーキーとして大きな期待を集めて、プロの世界に飛び込んだ。だが、胸を高鳴らせながら始まったプロ1年目は苦戦が続く。13試合に出場して決勝進出は2度。最高成績は「ヨネックスレディス」の19位タイにとどまっている。「自分の思い描いていたようなスタートを切れていない。内心は焦りや不安しかないけれど、それをプレーに出していたら良いスコアにはつながらない。いろんな方の支えもあって、ポジティブに考えるようにしています。すぐに結果が出るかは分からないけれど、いまは精一杯、頑張りたい」先週は持ち味のドライバーショットが左右に散り、チーピンも目立った。「調子が良かったときの週のスイングと見比べたら、全然ズレていた。直し方が分からなかったので、コーチに聞いて。（修正を）意識しすぎたらまた違った部分に問題が出るので、練習でクリアにしていきたい」。自身の課題と向き合う日々。それでも一歩ずつ前進していることを、確かに感じている。昨年実績に基づけば、第2回リランキングまでの中盤戦フル出場権を得られたのは42位まで。現在28.03ptの伊藤がその順位に浮上するためには、14ptを得られる単独26位フィニッシュが最低条件になる。この状況は「把握しています」。そして、目標はトップ10に入ることを掲げる。「調子は良くないけれど、目標を下げてしまったら絶対にかなわない。目標は高く、心はブレずに、3日間を戦い抜きたい」。リランキング突破へ、全力を注ぐ。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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