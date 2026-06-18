【ジュネーブ＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１７日に発表した石油市場リポートで、２０２７年の石油市場が大幅な供給過剰になる見込みだと発表した。

中東情勢の緊迫化に伴って減少した供給量が回復するが、各国の石油節約策により需要の伸びは限られるためだ。

世界の石油供給量は、２６年が１日あたり平均で前年から３９０万バレル減の１億２４０万バレルとなるが、２７年には約８００万バレル増の１億１０３０万バレルに回復すると予測する。米国とイランは２月に始まった戦闘の終結に向けて合意しており、「中東からの輸出回復に道を開く」とした。

２７年の世界の石油需要量は、１日あたり平均で約２００万バレル増の１億５３０万バレルと想定した。米イランの戦闘開始後、各国は自動車の代わりに公共交通機関の利用を呼びかけたり、リモートワークの導入に取り組んだりしており、石油需要の伸びは限定的になると見込んだ。

供給過剰となることについて、リポートは「市場には歓迎すべき一時的な猶予だ。枯渇した在庫を補充し、新たな戦略備蓄を構築する機会となる」と指摘した。