１８日の東京株式市場で日経平均株価はロケットスタートで寄り後早々に上げ幅を１０００円以上に拡大。一時１５００円近い上昇で７万１３９８円まで上値を伸ばした。終値で初めて７万円の大台に乗せた。



大引けの日経平均株価は前営業日比１１５１円２４銭高の７万１０５３円４９銭と６日続伸。プライム市場の売買高概算は２３億４２４０万株、売買代金概算は１１兆８６９１億円。値上がり銘柄数は９３７、対して値下がり銘柄数は５７９、変わらずは４７銘柄だった。



きょうの東京市場はリスク選好ムードが強まり、上値追いを継続。米国とイランが正式に停戦合意したと伝わり、買い安心感が広がった。ＦＯＭＣ結果発表とウォーシュ議長の記者会見を受けた米株安の影響は限られた。相場の牽引役は引き続きＡＩ・半導体セクターに。キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞など一部銘柄に買い疲れ感がみられたものの、他の半導体製造装置や部材・部品、電子部品株に投資資金が流入し、セクター内での循環物色が活発だった。日銀の利上げ実施と米国の利上げ観測を背景に、銀行株の上昇も目立った。一方、中東の地政学リスク後退で石油株は軟調なものが多かった。全体相場は朝方一気に水準を切り上げた後は、大引けまで終始もみ合いを続けた。プライム市場の値上がり銘柄数は６割弱にとどまった。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞や東京エレクトロン＜8035＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、ＳＣＲＥＥＮホールディングス＜7735＞、ＴＤＫ＜6762＞が高く、村田製作所＜6981＞が水準を切り上げた。アドバンテスト＜6857＞はしっかり。キオクシアやディスコ＜6146＞のほか、ファーストリテイリング＜9983＞が堅調。リクルートホールディングス＜6098＞、味の素＜2802＞が大幅高だった。ブイ・テクノロジー＜7717＞、マルマエ＜6264＞が値を飛ばした。



半面、フジクラ＜5803＞や太陽誘電＜6976＞が水準を切り下げ、信越化学工業＜4063＞、京セラ＜6971＞も安い。ソニーグループ＜6758＞、任天堂＜7974＞が軟調。コナミグループ＜9766＞が大幅安となった。ニトリホールディングス＜9843＞やＫＤＤＩ＜9433＞が値下がりした。武蔵精密工業＜7220＞が急落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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