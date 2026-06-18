スイス中銀 為替市場への介入準備はより高まっている スイス中銀 為替市場への介入準備はより高まっている

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スイス中銀

為替市場への介入準備はより高まっている

中期的なインフレ圧力は、前回の金融政策評価と比較して事実上変化していない

金融政策は、インフレ率を物価安定と整合する範囲内に維持する上で適切であり、経済発展を支援している

メインシナリオは引き続き高い不確実性を伴う、特に中東情勢がいまだ脆弱であるためである

中期的には、世界経済の予想される改善が成長の原動力となる見通しである

スイスの経済見通しにおける主なリスクは世界経済の動向である

特に、中東情勢が再び悪化し、世界経済の活動をより強く抑制する可能性がある

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