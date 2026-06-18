広島がリーグ戦再開へ向け先発ローテーションを再編したことが１８日、明らかになった。２３日からの巨人２連戦（マツダ）に玉村、床田の左腕２枚を投入。菊地原１軍チーフ投手コーチは「それだけではないけど、（巨人には）左の方が（相性がいい）というのがある。２人はジャイアンツ戦でいい投球をしているし、うまく入っていける」と意図を説明した。巨人打線は右投手に打率２割３分７厘に対し、左には同２割１分２厘。５戦連続クオリティースタート（６回以上自責３以内）と安定感抜群の玉村を中１０日、最短２０日に再登録が可能な床田を休養十分で、巨人にぶつける。

玉村は今季巨人戦で未勝利ながら、２登板で計１１イニング２失点。床田も４月２８日・巨人戦（東京Ｄ）で８回１失点と好投するなど２登板で１勝０敗、防御率２・４５をマークしている。１９日からのヤクルト戦（神宮）は中７日でターノックが先陣を切り、森下、岡本の順で先発予定。森は１９日のファーム・リーグのソフトバンク戦（マツダ）に登板し、次回登板に備える。

６人の先発陣が１軍に同行する中、７月１週目までは６連戦のない変則日程。菊地原コーチは「（来週以降も）いろいろ動きは出るのかな」と示唆した。チーム防御率リーグトップの投手陣の奮闘は、借金１３の５位からの逆襲に不可欠。最善を尽くしたローテーションで、上位浮上につなげる。