¡Ú ²Ï¹çÍ¥¼Â ¡Û1·î¤Ë¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤Ç»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤ëà¤ª¼Çµï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëá
ÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤¬18Æü¡¢¡ÖFAST RETAILING¡ßUNHCR¶¦Æ±¥á¥Ç¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¡×¤Ë¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²Ï¹çÍ¥¼Â ¡Û1·î¤Ë¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤Ç»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤ëà¤ª¼Çµï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëá
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈUNHCR¤Ï2006Ç¯¤Ë¶¨Æ¯¤ò³«»Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ËUNHCR¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÌø°æÀµ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤¬¥¹¡¼¥À¥ó¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼´íµ¡¤ËÂÐ¤·10²¯±ß¤ò´óÉÕ¤·¡¢¿©ÎÁ¤ä½»µï¡¢°åÎÅ¤ä±ÒÀ¸»Ù±ç¤Ë½¼Åö¤¬¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù±çºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Ï6·î20Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦ÆñÌ±¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤ËÆñÌ±»Ù±ç³èÆ°¤ò³È½¼¡£PEACE FOR ALL¤Î»Ù±çÀè¤Ë¡ÖÆñÌ±±Ç²è´ð¶â¡×¤¬»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤·¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤Ïà¸µ¡¹¡¢Æ£¸µÌÀ½ï´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØLOST LAND¡¿¥í¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2025Ç¯ Âè82²ó¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç3´§¼õ¾ÞºîÉÊ¡Ë¤Ç¡¢Í½¹ðÊÔ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶½Ì£¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤·²Ï¹ç¤µ¤ó¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë»ë»¡¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È»²²Ã¤Ø¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¡¢»Å»ö¤òÈ´¤¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ïà¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¿ô»ú¤ä¾ðÊó¤Ï¤¹¤°½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢à100Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¡¹¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿á¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤äUNHCR¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÏàÀäÂÐÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬»Ù±ç¤¹¤ëË¥À½¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤ËàË¥À½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½÷À¤ÎÀ¸³è¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈËÜ¿Í¤â¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¿©»ö¤äÀöÂõ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢À¸³è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º¤Æñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¾Ð¤¦¡£¼ñÌ£¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¦´Ä¶¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸À¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í´ÖÆ±»Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿á¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û