「よっっ!!待ってましたああああ!!!!」テレ東の告知に反響 大久保佳代子＆川村エミコの入浴ショットも公開「またまた嬉しいでーす」
テレビ東京の土曜ゴールデン公式インスタグラムが18日までに更新され、20日午後6時半から『温泉タオル集め旅』を放送すると発表した。
【写真】「待ってましたあああ!!」大久保佳代子＆川村エミコの入浴ショットなど反響を呼んだ投稿
投稿では「みなさま！お待たせいたしました！」と書き出し「雨の日が続き、少し気分も沈みがちなこの季節…そんな気分をリフレッシュしてくれる、とっておきのお知らせです」と伝えた。
続けて「6月20日（土）よる6時30分からの『土曜ゴールデン』は 温泉タオル集め旅 第23弾 in 群馬・長野・新潟 この夏オススメ！絶景露天SP」と告知。「高原の爽やかな景色を求めて、群馬県 長野県 新潟県へ！ 群馬県の名湯・草津温泉をスタートして1泊2日で日帰り入浴できる温泉を巡り、ロゴ入りタオルを9枚集めてゴールの新潟県・燕温泉 を目指します」と伝えた。
さらに「今回も個性豊かな温泉、そしてご当地グルメも満載！群馬から新潟へ、夏のおでかけ気分を盛り上げる温泉旅をぜひお見逃しなく」と記した。
写真では、大久保佳代子と川村エミコの入浴ショットなどを公開した。この投稿には「よっっ!!待ってましたああああ!!!!」「またまた嬉しいでーす」などのコメントが寄せられている。
【写真】「待ってましたあああ!!」大久保佳代子＆川村エミコの入浴ショットなど反響を呼んだ投稿
投稿では「みなさま！お待たせいたしました！」と書き出し「雨の日が続き、少し気分も沈みがちなこの季節…そんな気分をリフレッシュしてくれる、とっておきのお知らせです」と伝えた。
続けて「6月20日（土）よる6時30分からの『土曜ゴールデン』は 温泉タオル集め旅 第23弾 in 群馬・長野・新潟 この夏オススメ！絶景露天SP」と告知。「高原の爽やかな景色を求めて、群馬県 長野県 新潟県へ！ 群馬県の名湯・草津温泉をスタートして1泊2日で日帰り入浴できる温泉を巡り、ロゴ入りタオルを9枚集めてゴールの新潟県・燕温泉 を目指します」と伝えた。
さらに「今回も個性豊かな温泉、そしてご当地グルメも満載！群馬から新潟へ、夏のおでかけ気分を盛り上げる温泉旅をぜひお見逃しなく」と記した。
写真では、大久保佳代子と川村エミコの入浴ショットなどを公開した。この投稿には「よっっ!!待ってましたああああ!!!!」「またまた嬉しいでーす」などのコメントが寄せられている。