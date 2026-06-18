「Ｆが最も難しい」「ＢとＨが完全なカオス」第１節終了時の各グループ順位表に海外ファン興味津々！「24試合のうち９試合が引き分け」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップは、現地６月11日に開幕。７日目の17日に、グループステージで全12グループの第１節を終えた。
共催国アメリカのメディア『FOX Sports』の公式アカウントが、各グループの順位表を公開。「どのグループが最も競争が激しいと思いますか？」と投げかける。各国ファンからは以下のような声があがった。
「グループＢとＨが完全なカオス」
「統計的に言えば、ＢとＧは完全にオープン」
「Ｇは今、誰のものでもないわ」
「Ｃ、Ｆ、Ｋが最も競争力のあるものになるでしょう」
「正直、グループＩはめちゃくちゃ盛り上がってるよ」
「グループＥはまるでジェットコースターのようだ」
「グループＥの戦いは接戦になるだろう」
「グループＦはかなり楽しいよ」
「グループＦが最も難しい」
「グループＨが最も競争が激しい」
「グループＨは面白くなりそうです」
「鋭い目はグループＫに注がれている」
「フランス、スペイン、日本も首位になってくれたらいいんだけど」
「全48チームが１節を終えると、事態が現実味を帯び始める」
「24試合のうち９試合が引き分け」
「チームが多すぎて、弱いチームも多すぎる」
「メッシはまだ世界最高の選手だ」
「水分補給の休憩、めっちゃ長すぎるよ」
「約８試合を見逃した。全力で全部見ようとしたのに」
18日から第２節がスタート。日本は20日にチュニジアと相まみえる。日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「どのグループが最も競争が激しい？」グループステージ第１節終了時点の全12グループ順位表
共催国アメリカのメディア『FOX Sports』の公式アカウントが、各グループの順位表を公開。「どのグループが最も競争が激しいと思いますか？」と投げかける。各国ファンからは以下のような声があがった。
「グループＢとＨが完全なカオス」
「統計的に言えば、ＢとＧは完全にオープン」
「Ｇは今、誰のものでもないわ」
「Ｃ、Ｆ、Ｋが最も競争力のあるものになるでしょう」
「正直、グループＩはめちゃくちゃ盛り上がってるよ」
「グループＥはまるでジェットコースターのようだ」
「グループＥの戦いは接戦になるだろう」
「グループＦはかなり楽しいよ」
「グループＦが最も難しい」
「グループＨが最も競争が激しい」
「グループＨは面白くなりそうです」
「鋭い目はグループＫに注がれている」
「フランス、スペイン、日本も首位になってくれたらいいんだけど」
「全48チームが１節を終えると、事態が現実味を帯び始める」
「24試合のうち９試合が引き分け」
「チームが多すぎて、弱いチームも多すぎる」
「メッシはまだ世界最高の選手だ」
「水分補給の休憩、めっちゃ長すぎるよ」
「約８試合を見逃した。全力で全部見ようとしたのに」
18日から第２節がスタート。日本は20日にチュニジアと相まみえる。日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「どのグループが最も競争が激しい？」グループステージ第１節終了時点の全12グループ順位表