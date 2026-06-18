　18日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4275枚だった。うちプットの出来高が7759枚と、コールの6516枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の600枚（25円安165円）。コールの出来高トップは8万円の1225枚（46円高92円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 310　　　+1　　　 2　　90000　
　　69　　　+4　　　 8　　85750　
　 426　　　+5　　　11　　85000　
　　 7　　　+7　　　13　　84500　
　　36　　　+9　　　17　　84000　
　　 5　　　+7　　　16　　83500　
　　49　　　+8　　　23　　83000　
　 237　　 +13　　　30　　82500　
　　85　　 +19　　　39　　82000　
　　17　　 +20　　　45　　81500　
　 105　　 +25　　　56　　81000　
　　59　　 +37　　　75　　80500　
　1225　　 +46　　　92　　80000　
　 111　　 +54　　 114　　79500　
　 448　　 +60　　 131　　79000　
　　56　　 +73　　 166　　78500　
　 378　　 +92　　 201　　78000　
　　87　　+114　　 247　　77500　
　 244　　+136　　 299　　77000　
　　86　　+134　　 355　　76500　
　 261　　+177　　 430　　76000　
　　85　　+185　　 515　　75500　
　 661　　+240　　 610　　75000　
　　73　　+270　　 725　　74500　
　 279　　+330　　 865　　74000　　3710 　 -1430　　　 3　
　　71　　+385　　1030　　73500　
　 223　　+410　　1165　　73000　
　　17　　　　　　1200　　72875　
　　16　　　　　　1245　　72750　
　　99　　+440　　1365　　72500　
　　 9　　　　　　1375　　72375　
　　13　　+500　　1430　　72250　
　 253　　+560　　1590　　72000　　2380 　　-645　　　21　
　　90　　+555　　1840　　71500　
　　　　　　　　　　　　　71375　　2080 　　　　　　　 1　
　　43　　+720　　2000　　71250　
　　 8　　+865　　2150　　71125　
　 114　　+655　　2115　　71000　　1885 　　　　　　　53　
　　39　　+985　　2300　　70750　
　　12　　+655　　2320　　70500　　1725 　　-525　　　35　
　　 3　　+620　　2460　　70250　　1595 　　　　　　 131　
　　35　　+695　　2625　　70000　　1560 　　-440　　 380　
　　 2　　+820　　2650　　69750　　1490 　　　　　　 205　
　　 1　 +1030　　2850　　69625　
　　 3　　+880　　3060　　69500　　1415 　　-415　　 231　
　　 8　　+730　　3260　　69000　　1220 　　-400　　 116　
　　　　　　　　　　　　　68500　　1090 　　-340　　　76　
　　　　　　　　　　　　　68375　　1095 　　-425　　　12　
　　　　　　　　　　　　　68250　　1030 　　-290　　　 4　
　　10　　　　　　4025　　68125　
　　23　 +1035　　4155　　68000　　 975 　　-315　　 179　
　　　　　　　　　　　　　67750　　 880 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　67625　　 900 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　67500　　 845 　　-310　　　27　
　　　　　　　　　　　　　67250　　 820 　　　　　　　 4　
　　11　　+990　　4830　　67000　　 775 　　-205　　 135　
　　　　　　　　　　　　　66875　　 755 　　-255　　　56　
　　　　　　　　　　　　　66750　　 695 　　-255　　　63　
　　　　　　　　　　　　　66500　　 670 　　-200　　　56　
　　　　　　　　　　　　　66250　　 615 　　-255　　 151　
　　 9　 +1165　　5755　　66000　　 610 　　-145　　 179　
　　　　　　　　　　　　　65875　　 590 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 525 　　-140　　 128　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 505 　　-155　　　 3　
　　 4　 +1230　　6300　　65000　　 475 　　-125　　 258　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 460 　　-135　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 415 　　-110　　　19　
　　　　　　　　　　　　　64000　　 380 　　-100　　 232　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 375 　　-100　　　50　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 330 　　-140　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 340 　　 -80　　　22　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 305 　　-100　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 310 　　 -70　　 316　
　　　　　　　　　　　　　62625　　 278 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 275 　　 -55　　　14　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 250 　　 -80　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 249 　　 -44　　 318　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 216 　　 -51　　　58　
　　　　　　　　　　　　　61125　　 192 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 202 　　 -33　　 136　
　　 1　　　　　 10680　　60500　　 185 　　 -32　　　13　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 175 　　 -24　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 165 　　 -25　　 600　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 140 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 155 　　 -24　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 155 　　 -23　　　12　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 144 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 136 　　 -23　　 158　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 120 　　 -31　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 123 　　 -20　　　12　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 104 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 114 　　 -12　　 246　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 104 　　 -11　　　54　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　98 　　 -13　　　41　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　86 　　 -18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　87 　　 -13　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56375　　　79 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56125　　　72 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　81 　　 -11　　 313　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　69 　　 -18　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　70 　　　-6　　 257　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　65 　　　-8　　　16　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　56 　　　-8　　　44　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　55 　　　-8　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53375　　　51 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　52 　　　-4　　　53　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　47 　　　-9　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　40 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　47 　　　-1　　 316　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　41 　　　-3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　40 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　35 　　　-4　　　22　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　33 　　　-3　　 368　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　30 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　31 　　　-2　　　78　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　30 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　30 　　　-1　　　69　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　24 　　　-5　　 152　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　23 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　24 　　　-2　　 121　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　20 　　 -11　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　23 　　　 0　　　43　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　19 　　　-1　　　30　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　13 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　17 　　　 0　　　50　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　15 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　13 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　15 　　　 0　　　23　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　13 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　11 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　14 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　11 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　10 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　10 　　　 0　　　53　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 9 　　　+1　　　84　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 7 　　　-1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 6 　　　-1　　　49　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 5 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 5 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 5 　　　 0　　　18　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 4 　　　-1　　 165　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 4 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 3 　　　-1　　　12　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 3 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 3 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 2 　　　-1　　 107　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 2 　　　-1　　　26　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　 0　　　27　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　 189　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　 1　

株探ニュース