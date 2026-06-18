日経225オプション7月限（18日日中） 8万円コールが出来高最多1225枚
18日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4275枚だった。うちプットの出来高が7759枚と、コールの6516枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の600枚（25円安165円）。コールの出来高トップは8万円の1225枚（46円高92円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
310 +1 2 90000
69 +4 8 85750
426 +5 11 85000
7 +7 13 84500
36 +9 17 84000
5 +7 16 83500
49 +8 23 83000
237 +13 30 82500
85 +19 39 82000
17 +20 45 81500
105 +25 56 81000
59 +37 75 80500
1225 +46 92 80000
111 +54 114 79500
448 +60 131 79000
56 +73 166 78500
378 +92 201 78000
87 +114 247 77500
244 +136 299 77000
86 +134 355 76500
261 +177 430 76000
85 +185 515 75500
661 +240 610 75000
73 +270 725 74500
279 +330 865 74000 3710 -1430 3
71 +385 1030 73500
223 +410 1165 73000
17 1200 72875
16 1245 72750
99 +440 1365 72500
9 1375 72375
13 +500 1430 72250
253 +560 1590 72000 2380 -645 21
90 +555 1840 71500
71375 2080 1
43 +720 2000 71250
8 +865 2150 71125
114 +655 2115 71000 1885 53
39 +985 2300 70750
12 +655 2320 70500 1725 -525 35
3 +620 2460 70250 1595 131
35 +695 2625 70000 1560 -440 380
2 +820 2650 69750 1490 205
1 +1030 2850 69625
3 +880 3060 69500 1415 -415 231
8 +730 3260 69000 1220 -400 116
68500 1090 -340 76
68375 1095 -425 12
68250 1030 -290 4
10 4025 68125
23 +1035 4155 68000 975 -315 179
67750 880 3
67625 900 8
67500 845 -310 27
67250 820 4
11 +990 4830 67000 775 -205 135
66875 755 -255 56
66750 695 -255 63
66500 670 -200 56
66250 615 -255 151
9 +1165 5755 66000 610 -145 179
65875 590 22
65500 525 -140 128
65250 505 -155 3
4 +1230 6300 65000 475 -125 258
64875 460 -135 6
64500 415 -110 19
64000 380 -100 232
63875 375 -100 50
63750 330 -140 1
63500 340 -80 22
63250 305 -100 5
63000 310 -70 316
62625 278 10
62500 275 -55 14
62250 250 -80 4
62000 249 -44 318
61500 216 -51 58
61125 192 1
61000 202 -33 136
1 10680 60500 185 -32 13
60250 175 -24 3
60000 165 -25 600
59875 140 2
59750 155 -24 1
59500 155 -23 12
59250 144 2
59000 136 -23 158
58750 120 -31 1
58500 123 -20 12
58375 104 1
58000 114 -12 246
57500 104 -11 54
57000 98 -13 41
56750 86 -18 1
56500 87 -13 5
56375 79 1
56125 72 1
56000 81 -11 313
55500 69 -18 5
55000 70 -6 257
54500 65 -8 16
54000 56 -8 44
53500 55 -8 4
53375 51 14
53000 52 -4 53
52500 47 -9 4
52250 40 1
52000 47 -1 316
51500 41 -3 5
51000 40 -1 27
50500 35 -4 22
50000 33 -3 368
49750 30 2
49500 31 -2 78
49250 30 -2 1
49000 30 -1 69
48500 24 -5 152
48250 23 4
48000 24 -2 121
47500 20 -11 6
47000 23 0 43
46000 19 -1 30
45250 13 1
45000 17 0 50
44750 15 2
44500 13 2
44000 15 0 23
43750 13 1
43500 11 13
43000 14 +1 11
42000 11 0 15
41500 10 0 1
41000 10 0 53
40500 7 1
40250 7 1
40000 9 +1 84
39000 7 -1 15
38000 6 -1 49
37500 5 -5 2
37000 5 -1 1
36000 5 0 18
35500 5 2
35000 4 -1 165
34000 4 0 15
33000 3 -1 12
32000 3 0 15
31000 3 0 8
30000 2 -1 107
29000 2 -1 26
28000 2 0 3
26000 1 -1 5
25000 1 0 27
24000 1 0 189
20000 1 0 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
310 +1 2 90000
69 +4 8 85750
426 +5 11 85000
7 +7 13 84500
36 +9 17 84000
5 +7 16 83500
49 +8 23 83000
237 +13 30 82500
85 +19 39 82000
17 +20 45 81500
105 +25 56 81000
59 +37 75 80500
1225 +46 92 80000
111 +54 114 79500
448 +60 131 79000
56 +73 166 78500
378 +92 201 78000
87 +114 247 77500
244 +136 299 77000
86 +134 355 76500
261 +177 430 76000
85 +185 515 75500
661 +240 610 75000
73 +270 725 74500
279 +330 865 74000 3710 -1430 3
71 +385 1030 73500
223 +410 1165 73000
17 1200 72875
16 1245 72750
99 +440 1365 72500
9 1375 72375
13 +500 1430 72250
253 +560 1590 72000 2380 -645 21
90 +555 1840 71500
71375 2080 1
43 +720 2000 71250
8 +865 2150 71125
114 +655 2115 71000 1885 53
39 +985 2300 70750
12 +655 2320 70500 1725 -525 35
3 +620 2460 70250 1595 131
35 +695 2625 70000 1560 -440 380
2 +820 2650 69750 1490 205
1 +1030 2850 69625
3 +880 3060 69500 1415 -415 231
8 +730 3260 69000 1220 -400 116
68500 1090 -340 76
68375 1095 -425 12
68250 1030 -290 4
10 4025 68125
23 +1035 4155 68000 975 -315 179
67750 880 3
67625 900 8
67500 845 -310 27
67250 820 4
11 +990 4830 67000 775 -205 135
66875 755 -255 56
66750 695 -255 63
66500 670 -200 56
66250 615 -255 151
9 +1165 5755 66000 610 -145 179
65875 590 22
65500 525 -140 128
65250 505 -155 3
4 +1230 6300 65000 475 -125 258
64875 460 -135 6
64500 415 -110 19
64000 380 -100 232
63875 375 -100 50
63750 330 -140 1
63500 340 -80 22
63250 305 -100 5
63000 310 -70 316
62625 278 10
62500 275 -55 14
62250 250 -80 4
62000 249 -44 318
61500 216 -51 58
61125 192 1
61000 202 -33 136
1 10680 60500 185 -32 13
60250 175 -24 3
60000 165 -25 600
59875 140 2
59750 155 -24 1
59500 155 -23 12
59250 144 2
59000 136 -23 158
58750 120 -31 1
58500 123 -20 12
58375 104 1
58000 114 -12 246
57500 104 -11 54
57000 98 -13 41
56750 86 -18 1
56500 87 -13 5
56375 79 1
56125 72 1
56000 81 -11 313
55500 69 -18 5
55000 70 -6 257
54500 65 -8 16
54000 56 -8 44
53500 55 -8 4
53375 51 14
53000 52 -4 53
52500 47 -9 4
52250 40 1
52000 47 -1 316
51500 41 -3 5
51000 40 -1 27
50500 35 -4 22
50000 33 -3 368
49750 30 2
49500 31 -2 78
49250 30 -2 1
49000 30 -1 69
48500 24 -5 152
48250 23 4
48000 24 -2 121
47500 20 -11 6
47000 23 0 43
46000 19 -1 30
45250 13 1
45000 17 0 50
44750 15 2
44500 13 2
44000 15 0 23
43750 13 1
43500 11 13
43000 14 +1 11
42000 11 0 15
41500 10 0 1
41000 10 0 53
40500 7 1
40250 7 1
40000 9 +1 84
39000 7 -1 15
38000 6 -1 49
37500 5 -5 2
37000 5 -1 1
36000 5 0 18
35500 5 2
35000 4 -1 165
34000 4 0 15
33000 3 -1 12
32000 3 0 15
31000 3 0 8
30000 2 -1 107
29000 2 -1 26
28000 2 0 3
26000 1 -1 5
25000 1 0 27
24000 1 0 189
20000 1 0 1
株探ニュース