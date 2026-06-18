日経225オプション8月限（18日日中） 6万2000円プットが出来高最多158枚
18日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1396枚だった。うちプットの出来高が1157枚と、コールの239枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の158枚（70円安820円）。コールの出来高トップは7万6000円の47枚（1400円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
22 +20 56 90000
4 +48 151 85750
11 +37 162 85000
2 239 84000
2 270 83500
2 292 83000
4 +85 330 82500
2 375 82000
2 415 81500
3 +135 470 81000
36 +135 585 80000
1 660 79000
13 920 78000
3 +290 1015 77500
5 1145 77000
47 1400 76000
6 +430 1700 75000
4 +690 2000 74000
3 +350 2205 73000
16 +685 2900 72000
5 2860 71875
29 +655 3110 71500
1 2830 71125
1 3140 71000 3095 1
70000 2675 -445 39
69750 2650 17
1 +790 4190 69500 2465 -595 1
68500 2200 -565 16
13 +1000 5285 68000 2025 -410 114
67500 1820 5
67000 1745 -285 4
66750 1635 9
1 6265 66500 1610 -280 43
66000 1465 -415 8
65000 1285 -200 7
64750 1185 4
64625 1205 2
64500 1130 1
64375 1160 2
64250 1125 3
64125 1115 2
64000 1060 -210 9
63875 1070 3
63625 1030 -170 3
63500 995 5
63375 990 2
63125 955 6
63000 915 -200 13
62250 835 3
62125 820 3
62000 820 -70 158
61625 770 12
61250 720 1
60750 670 2
60375 640 1
60125 615 1
60000 615 -65 73
59875 595 1
59000 525 1
58875 515 1
58750 505 1
58375 480 1
58000 455 22
57500 425 -45 1
57250 390 -130 4
57000 385 28
56250 370 -25 1
55000 305 -35 5
54000 263 -23 1
53000 244 -36 14
51000 170 26
50000 162 -18 76
48000 128 1
47500 120 77
47000 114 -10 75
46500 105 -10 50
46000 100 -10 27
45000 77 -17 1
44250 80 5
39000 45 1
35000 25 -2 12
32000 16 -5 2
25000 7 0 3
24000 5 0 5
20000 3 -1 142
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
22 +20 56 90000
4 +48 151 85750
11 +37 162 85000
2 239 84000
2 270 83500
2 292 83000
4 +85 330 82500
2 375 82000
2 415 81500
3 +135 470 81000
36 +135 585 80000
1 660 79000
13 920 78000
3 +290 1015 77500
5 1145 77000
47 1400 76000
6 +430 1700 75000
4 +690 2000 74000
3 +350 2205 73000
16 +685 2900 72000
5 2860 71875
29 +655 3110 71500
1 2830 71125
1 3140 71000 3095 1
70000 2675 -445 39
69750 2650 17
1 +790 4190 69500 2465 -595 1
68500 2200 -565 16
13 +1000 5285 68000 2025 -410 114
67500 1820 5
67000 1745 -285 4
66750 1635 9
1 6265 66500 1610 -280 43
66000 1465 -415 8
65000 1285 -200 7
64750 1185 4
64625 1205 2
64500 1130 1
64375 1160 2
64250 1125 3
64125 1115 2
64000 1060 -210 9
63875 1070 3
63625 1030 -170 3
63500 995 5
63375 990 2
63125 955 6
63000 915 -200 13
62250 835 3
62125 820 3
62000 820 -70 158
61625 770 12
61250 720 1
60750 670 2
60375 640 1
60125 615 1
60000 615 -65 73
59875 595 1
59000 525 1
58875 515 1
58750 505 1
58375 480 1
58000 455 22
57500 425 -45 1
57250 390 -130 4
57000 385 28
56250 370 -25 1
55000 305 -35 5
54000 263 -23 1
53000 244 -36 14
51000 170 26
50000 162 -18 76
48000 128 1
47500 120 77
47000 114 -10 75
46500 105 -10 50
46000 100 -10 27
45000 77 -17 1
44250 80 5
39000 45 1
35000 25 -2 12
32000 16 -5 2
25000 7 0 3
24000 5 0 5
20000 3 -1 142
株探ニュース