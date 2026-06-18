　18日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1396枚だった。うちプットの出来高が1157枚と、コールの239枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の158枚（70円安820円）。コールの出来高トップは7万6000円の47枚（1400円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　22　　 +20　　　56　　90000　
　　 4　　 +48　　 151　　85750　
　　11　　 +37　　 162　　85000　
　　 2　　　　　　 239　　84000　
　　 2　　　　　　 270　　83500　
　　 2　　　　　　 292　　83000　
　　 4　　 +85　　 330　　82500　
　　 2　　　　　　 375　　82000　
　　 2　　　　　　 415　　81500　
　　 3　　+135　　 470　　81000　
　　36　　+135　　 585　　80000　
　　 1　　　　　　 660　　79000　
　　13　　　　　　 920　　78000　
　　 3　　+290　　1015　　77500　
　　 5　　　　　　1145　　77000　
　　47　　　　　　1400　　76000　
　　 6　　+430　　1700　　75000　
　　 4　　+690　　2000　　74000　
　　 3　　+350　　2205　　73000　
　　16　　+685　　2900　　72000　
　　 5　　　　　　2860　　71875　
　　29　　+655　　3110　　71500　
　　 1　　　　　　2830　　71125　
　　 1　　　　　　3140　　71000　　3095 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　70000　　2675 　　-445　　　39　
　　　　　　　　　　　　　69750　　2650 　　　　　　　17　
　　 1　　+790　　4190　　69500　　2465 　　-595　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68500　　2200 　　-565　　　16　
　　13　 +1000　　5285　　68000　　2025 　　-410　　 114　
　　　　　　　　　　　　　67500　　1820 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　67000　　1745 　　-285　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　66750　　1635 　　　　　　　 9　
　　 1　　　　　　6265　　66500　　1610 　　-280　　　43　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1465 　　-415　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1285 　　-200　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　64750　　1185 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　64625　　1205 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64375　　1160 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64250　　1125 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　64125　　1115 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1060 　　-210　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　63875　　1070 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　63625　　1030 　　-170　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 995 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 990 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63125　　 955 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 915 　　-200　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 835 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　62125　　 820 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 820 　　 -70　　 158　
　　　　　　　　　　　　　61625　　 770 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 720 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 670 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 640 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60125　　 615 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 615 　　 -65　　　73　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 595 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 525 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58875　　 515 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 505 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 480 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 455 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 425 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 390 　　-130　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 385 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 370 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 305 　　 -35　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 263 　　 -23　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 244 　　 -36　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 170 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 162 　　 -18　　　76　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 128 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 120 　　　　　　　77　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 114 　　 -10　　　75　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 105 　　 -10　　　50　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 100 　　 -10　　　27　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　77 　　 -17　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　80 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　45 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　25 　　　-2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　16 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 7 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 5 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 3 　　　-1　　 142　

株探ニュース