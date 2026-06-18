　18日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が136枚と、コールの46枚を上回った。プットの出来高トップは7万円の54枚（3460円）。コールの出来高トップは7万4000円の34枚（2695円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　 +49　　 174　　90000　
　　 3　　　　　　 455　　85000　
　　 2　　　　　　 990　　80000　
　　 1　　　　　　1610　　77500　
　　34　　　　　　2695　　74000　
　　 1　　　　　　3435　　72500　
　　　　　　　　　　　　　70000　　3460 　　　　　　　54　
　　　　　　　　　　　　　67750　　2550 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　67000　　2325 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1375 　　-225　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 595 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 445 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 405 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 267 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 200 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 110 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　-4　　　 3　

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