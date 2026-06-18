日経225オプション9月限（18日日中） 7万円プットが出来高最多54枚
18日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が136枚と、コールの46枚を上回った。プットの出来高トップは7万円の54枚（3460円）。コールの出来高トップは7万4000円の34枚（2695円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 +49 174 90000
3 455 85000
2 990 80000
1 1610 77500
34 2695 74000
1 3435 72500
70000 3460 54
67750 2550 6
67000 2325 13
63000 1375 -225 2
56000 595 10
53500 445 31
52000 405 1
48000 267 1
46000 200 10
40000 110 5
20000 8 -4 3
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 +49 174 90000
3 455 85000
2 990 80000
1 1610 77500
34 2695 74000
1 3435 72500
70000 3460 54
67750 2550 6
67000 2325 13
63000 1375 -225 2
56000 595 10
53500 445 31
52000 405 1
48000 267 1
46000 200 10
40000 110 5
20000 8 -4 3
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